"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США

Виктор Баранец предложил задуматься, почему американские военные не смогли догнать бомбардировщик. Истребители США F-35A Lightning II попытались сопроводить российский Ту-160 в небе над Японским морем. Но не смогли догнать. Хотя американские истребители весят почти в 10 раз меньше.

"По строгому профессиональному счёту, это всё можно отнести, с одной стороны, к детской забаве. Потому что если американские лётчики знают истинную скорость наших, то они не должны были это делать, дабы не опозориться. С другой стороны, не хотелось бы придавать слишком большое значение инциденту. Да, была попытка, пытались устроить эскорт. Но наши, как говорится, надавили на газ и ушли, утёрли им нос. Забавно, что всё-таки это истребители, а это бомбардировщики. В истории развития военного дела этот факт совершенно уникальный. Говорю, если это всё действительно так, то это, конечно, можно рассматривать как позорный случай. Вы кому-нибудь из профессионалов расскажите, что истребители не догнали тяжеленный бомбардировщик, - никто же в это не поверит", - прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда".

Полковник Виктор Баранец говорит, что из одного факта гонки не стоит делать стратегических выводов, но сама по себе история забавная. По словам Виктора Баранца, главное - этот случай доказывает, что за последние годы военно-авиационная промышленность России шагнула далеко вперёд. При этом обозреватель считает, что ещё есть над чем работать.

"Раньше американцы не считали нас за соперников в этой области. Они думали, что после развала Советского Союза российская оборонка вряд ли очухается, ничего не создаст. А мы сегодня уже выкарабкались из этой ямы и делаем самолёты мирового класса, которые составляют серьёзную конкуренцию тем же хвалёным американским самолётам", - подытожил Виктор Баранец.