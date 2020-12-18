"Позорный приговор" России: В стране олимпийских астматиков взбесились решением CAS

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил о решении по иску WADA запретить России участвовать в международных соревнованиях и принимать у себя крупные турниры. Кроме того, наши спортсмены не смогут выступать в период наказания ни под российским флагом, ни под российский гимн.

Единственный плюс: суд вдвое сократил для России ранее озвученный срок дисквалификации и уменьшил размер штрафа.

Такое решение, как и ожидалось, не пришлось по душе западным экспертам. Так, норвежский журналист Лейф Вельхавн в своей колонке для VG назвал решение CAS "позорным приговором".

Его явно привёл в бешенство тот факт, что вместо четырёх лет дисквалификации Россия получила вдвое меньший срок. Да и "штрафная скидка" тоже возмутила норвежца.

"Это по-прежнему трагический день для всех, кто озабочен честной игрой и честными условиями, - высказался журналист. - Это позорный приговор за всё время допингового скандала".

Резюмируя свою публикацию, норвежец пишет, что "до 17 декабря 2020 года дело России представляло собой "скандал от А до Я". К сожалению, есть все основания посмеяться над А".

Впрочем, стоит вспомнить один любопытный момент, на который упорно закрывают глаза на Западе, и Вельхавн в том числе. Дело в том, что среди олимпийских чемпионов немало представителей иностранных государств, которые принимали запрещённые препараты. Но такого грандиозного скандала, как с российскими спортсменами, не было.

Далеко ходить не надо. Та же Норвегия - страна олимпийских астматиков. Титулованная норвежская спортсменка - восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьёрген - получила разрешение на приём препаратов от астмы. И где возмущение WADA по поводу входящих в лекарство запрещённых веществ?

В своё время врач сборной Норвегии по лыжам в одном интервью даже сболтнул лишнее, сказав, что больше половины членов команды - астматики, поэтому, мол, и принимают запрещённые лекарства.