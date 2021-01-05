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"Позорное решение" по пенсиям отменят? Пронько напомнил властям о запросах народа России

05 января 2021, 17:45  •  42 • Политика
Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. "Надеюсь, что одно из позорных решений, о которых говорил неоднократно в статьях и программах Царьграда, будет отменено", - отметил экономический обозреватель.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько оценил решение главы государства.
Канал Царьград на протяжении нескольких лет неоднократно поднимал вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была "заморожена" в 2016 году. Принятые летом 2020 года поправки к Конституции обязали индексировать пенсию всем пенсионерам, однако даже это не заставило чиновников зашевелиться.
Президент поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Надеюсь, что одно из позорных решений, о которых говорил неоднократно в статьях и программах Царьграда, будет отменено,
- прокомментировал Юрий Пронько.
Он добавил, что на кону не только индексация пенсий работающих пенсионеров, но и работающих инвалидов. Эксперт подчеркнул, что сейчас в российском обществе как никогда высок запрос на справедливость.

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