"Позорное напоминание": В Канаде обнаружили ещё одно захоронение индейских детей

В Канаде обнаружили второе за последний месяц массовое захоронение индейских детей. Премьер-министр Джастин Трюдо признал ответственность властей за душевную травму и обиду, которые были нанесены коренным жителям страны. "Позорное напоминание", - произнёс он.

Возле школы-интерната для индейских детей, расположенной в провинции Саскачеван, обнаружены останки 751 ребёнка. Все могилы безымянные.

Комментируя это, Трюдо сообщил, что узнал о находке с грустью. Он назвал это "позорным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости". По словам премьера, из государственного бюджета будут выделены средства, чтобы найти и другие подобные захоронения.

"Травма и обида, которую вы чувствуете, - это ответственность Канады", - говорится в обращении политика к коренным жителям Канады.

Ранее стало известно, что поиски возле школы-интерната в Саскачеване стартовали 2 июня. Останки детей удалось обнаружить при помощи специального оборудования. Учебное заведение для представителей коренной народности Канады работало с 1899 по 1996 год.

Около месяца назад в провинции Британская Колумбия, а именно в городе Камлупс, найдено такое же захоронение детей возле бывшей школы для индейцев. Там обнаружены останки 215 школьников.

В 70-х годах XIX века власти Канады решили изымать земли коренных народов для нужд федерального правительства. С 1884 года в стране начали функционировать так называемые резидентские школы - образовательные учреждения - интернаты, куда принудительно свозили детей индейцев. Целью таких школ была интеграция детей коренных народов в канадское общество. Статистика утверждает, что за десятилетия функционирования интернатов от болезней и побоев погибло не менее 3200 детей и подростков.