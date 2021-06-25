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"Позорное напоминание": В Канаде обнаружили ещё одно захоронение индейских детей

25 июня 2021, 00:20  •  67 • В мире
В Канаде обнаружили второе за последний месяц массовое захоронение индейских детей. Премьер-министр Джастин Трюдо признал ответственность властей за душевную травму и обиду, которые были нанесены коренным жителям страны. "Позорное напоминание", - произнёс он.
Возле школы-интерната для индейских детей, расположенной в провинции Саскачеван, обнаружены останки 751 ребёнка. Все могилы безымянные.
Комментируя это, Трюдо сообщил, что узнал о находке с грустью. Он назвал это "позорным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости". По словам премьера, из государственного бюджета будут выделены средства, чтобы найти и другие подобные захоронения.
"Травма и обида, которую вы чувствуете, - это ответственность Канады", - говорится в обращении политика к коренным жителям Канады.
Ранее стало известно, что поиски возле школы-интерната в Саскачеване стартовали 2 июня. Останки детей удалось обнаружить при помощи специального оборудования. Учебное заведение для представителей коренной народности Канады работало с 1899 по 1996 год.
Около месяца назад в провинции Британская Колумбия, а именно в городе Камлупс, найдено такое же захоронение детей возле бывшей школы для индейцев. Там обнаружены останки 215 школьников.
В 70-х годах XIX века власти Канады решили изымать земли коренных народов для нужд федерального правительства. С 1884 года в стране начали функционировать так называемые резидентские школы - образовательные учреждения - интернаты, куда принудительно свозили детей индейцев. Целью таких школ была интеграция детей коренных народов в канадское общество. Статистика утверждает, что за десятилетия функционирования интернатов от болезней и побоев погибло не менее 3200 детей и подростков.

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