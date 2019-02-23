Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Полные тупицы! Они ЛОМАЮТ людей!" Oтбpocы и пpoклятьe Укpaины! Лучшие...
"Мы бы хотели, чтобы это остановилось": Трамп отреагировал на эскалаци...
Бизнес на войне: Как Порошенко заработает на новой провокации в Керченском проли...
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательны...
Главная / Политика

"Позорное бегство": Депутат Госдумы разоблачил байки Порошенко о "наведении порядка" в Крыму

23 февраля 2019, 13:24  •  177 • Политика
Депутат Госдумы Андрей Козенко призвал Порошенко не рассказывать о своем визите на полуостров и разоблачил байки о "наведении порядка" в Крыму. Тогда это было "позорное бегство", напомнил Козенко.
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал выступление Порошенко на дебатах в Генассамблее ООН, в котором он рассказал о своей поездке в Крым в 2014 году.
"Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с Майдана, Порошенко пошел еще дальше, - говорит Козенко. - Это было позорное бегство, а он превратил его в сказ о героической миссии".
Козенко подчеркнул, что эта выдуманная эпопея была сделана в лучших традициях западной аудитории. А, собственно, на неё маскарад и был рассчитан.
"Если кто подзабыл, то есть и видеозаписи бегства от крымчан приехавшего в Симферополь "наводить порядок" Порошенко", - напоминает депутат.
И добавляет, что Порошенко был и остаётся военным преступником, отмечает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


177
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 17:54
В Совфеде заявили, что с задержанных в Керченском проливе моряков "пылинки сдувают"
23 февраля 2019, 03:39
"Мы бы хотели, чтобы это остановилось": Трамп отреагировал на эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном
23 февраля 2019, 00:24
Гуайдо издал "декрет" об открытии границы с Бразилией, которую закрыл Мадуро
Загрузка...
22 февраля 2019, 21:09
В Центральной Азии целенаправленно искажают факты о голоде в СССР — МИД России
23 февраля 2019, 00:24
Путин назвал Россию "миролюбивым государством" с безусловным приоритетом безопасности – видео
23 февраля 2019, 13:24
"Позорное бегство": Депутат Госдумы разоблачил байки Порошенко о "наведении порядка" в Крыму
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
23 февраля 2019, 02:12
Кто поедет на Евровидение и причем тут Крым
23 февраля 2019, 03:39
Разведчик у наших границ: В России ответили на претензии Швеции из-за "опасного&...
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный пол...
23 февраля 2019, 00:09
Вопрос цены: прокуратура проверяет действия ритуального предприятия в Самаре, где жен...
23 февраля 2019, 03:39
Индейцы Боливара взбунтовались против армии и взяли в заложники генерала
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
18 февраля 2019, 16:24
Поврежденные штормом ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить – Чемезов
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.