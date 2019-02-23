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"Позорное бегство": Депутат Госдумы разоблачил байки Порошенко о "наведении порядка" в Крыму
23 февраля 2019, 13:24 • 177 • Политика
Депутат Госдумы Андрей Козенко призвал Порошенко не рассказывать о своем визите на полуостров и разоблачил байки о "наведении порядка" в Крыму. Тогда это было "позорное бегство", напомнил Козенко.
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал выступление Порошенко на дебатах в Генассамблее ООН, в котором он рассказал о своей поездке в Крым в 2014 году.
"Вдохновившись байками о том, как он под пулями выносил раненых с Майдана, Порошенко пошел еще дальше, - говорит Козенко. - Это было позорное бегство, а он превратил его в сказ о героической миссии".
Козенко подчеркнул, что эта выдуманная эпопея была сделана в лучших традициях западной аудитории. А, собственно, на неё маскарад и был рассчитан.
"Если кто подзабыл, то есть и видеозаписи бегства от крымчан приехавшего в Симферополь "наводить порядок" Порошенко", - напоминает депутат.
И добавляет, что Порошенко был и остаётся военным преступником, отмечает РИА Новости.
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