"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300

В Израиле заявили, что сирийские офицеры очень плохо учатся использованию С-300. В публикации издания Nziv утверждается, что якобы сирийские военнослужащие очень плохо осваивают поставленную из России военную технику. При этом приводится термин "на позорно низком уровне". В материале сказано, будто с "жалобами" на уровень квалификации сирийцев российские военные обращались даже к президенту САР Башару Асаду.

В израильских СМИ публикуют информацию, якобы российские военные недовольны уровнем подготовки сирийской армии. В издании Nziv со ссылкой на источники говорится, будто сирийские военнослужащие очень плохо осваивают поставленную из Россию военную технику ПВО.

При этом данное утверждение делается на том основании, что процесс подготовки сирийцев для управления поставленными вооружениями планировался завершиться до конца 2018 года.

Однако, по утверждению издания, обучение сирийцев затянулось.

Собеседник издания даже утверждает, что представители Минобороны России "жаловались" президенту Сирии Башару Асаду на уровень подготовки военнослужащих войск ПВО сирийской правительственной армии. В частности, в материале даже дается определение квалификации сирийцев, мол, квалификация кадров "на позорно низком уровне".

В израильском издании также утверждается, что более половины присланных для прохождения курса сирийских офицеров этот курс пройти не смогли, но в Минобороны РФ якобы об этом умалчивают, сообщает Topwar.

Напомним, что решение о поставках ЗРК С-300 в Сирию было принято после израильской провокации, в результате которой расчёт ПВО САА нанёс ошибочный удар по российскому самолёту радиоэлектронной разведки.

Российское вооружение, которое охраняет небо Сирии, вызывает недовольство у Израиля, который ранее совершал авиаудары по объектам в САР, не встречая никакого сопротивления.