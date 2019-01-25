Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Защита Януковича готовит ответный удар
"Венесуэла не одинока": Мадуро поблагодарил Россию
Несвобода слова: Что стоит за арестом в Шотландии телеведущего RT
Сорос обвинил власти Китая в строительстве электронного тоталитаризма
Главная / В мире

"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300

25 января 2019, 13:54  •  346 • В мире
В Израиле заявили, что сирийские офицеры очень плохо учатся использованию С-300. В публикации издания Nziv утверждается, что якобы сирийские военнослужащие очень плохо осваивают поставленную из России военную технику. При этом приводится термин "на позорно низком уровне". В материале сказано, будто с "жалобами" на уровень квалификации сирийцев российские военные обращались даже к президенту САР Башару Асаду.
В израильских СМИ публикуют информацию, якобы российские военные недовольны уровнем подготовки сирийской армии. В издании Nziv со ссылкой на источники говорится, будто сирийские военнослужащие очень плохо осваивают поставленную из Россию военную технику ПВО.
При этом данное утверждение делается на том основании, что процесс подготовки сирийцев для управления поставленными вооружениями планировался завершиться до конца 2018 года.
Однако, по утверждению издания, обучение сирийцев затянулось.
Собеседник издания даже утверждает, что представители Минобороны России "жаловались" президенту Сирии Башару Асаду на уровень подготовки военнослужащих войск ПВО сирийской правительственной армии. В частности, в материале даже дается определение квалификации сирийцев, мол, квалификация кадров "на позорно низком уровне".
В израильском издании также утверждается, что более половины присланных для прохождения курса сирийских офицеров этот курс пройти не смогли, но в Минобороны РФ якобы об этом умалчивают, сообщает Topwar.
Напомним, что решение о поставках ЗРК С-300 в Сирию было принято после израильской провокации, в результате которой расчёт ПВО САА нанёс ошибочный удар по российскому самолёту радиоэлектронной разведки.
Российское вооружение, которое охраняет небо Сирии, вызывает недовольство у Израиля, который ранее совершал авиаудары по объектам в САР, не встречая никакого сопротивления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

346
Источник
Похожие новости
24 января 2019, 17:24
«Слушать в Вашингтоне не хотят и не собираются»: почему США проигнорировали российский брифинг о ракете 9М729
25 января 2019, 08:09
«Заработать на союзниках»: как США пытаются добиться увеличения военных расходов в странах НАТО
25 января 2019, 01:39
Капитолийская стена: сенат США не принял ни один из двух законопроектов о прекращении шатдауна
Загрузка...
24 января 2019, 17:39
Это согласовывать нужно не в Давосе: В Донбассе "поправили" призыв Порошенко о миротворцах
24 января 2019, 22:24
Министр обороны Венесуэлы: В стране происходит государственный переворот
24 января 2019, 20:54
"За нарушение порядка въезда": На Украину не пустили восемь российских моряков, побывавших в Крыму
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
25 января 2019, 05:09
"Примерно эта цифра": Совет Европы хочет от России 60 млн евро по линии ПАС...
25 января 2019, 01:39
Кадыров пообещал "звонкую оплеуху" напавшему на Скабееву депутату Рады
25 января 2019, 01:39
Порошенко "непринуждённо, легко и вальяжно" напомнили о ещё одном конфузе с...
25 января 2019, 09:54
В Киеве заявили, что Москве придётся подписать договор о транзите газа
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2019, 17:39
США и Северный морской путь: право имеют. Но не могут
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный статус" в обмен на Курильские острова
22 января 2019, 21:39
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
20 января 2019, 16:39
Украинский политолог назвал повод для войны с Россией, и он безумен
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.