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"Позорник и манкурт": Симоньян вновь надавила на больную мозоль властей Армении
04 августа 2020, 22:00 • 155 • В мире
Главред RT Маргарита Симоньян вновь напомнила о просчётах современных властей в Армении. Она припомнила премьеру Армении Николу Пашиняну давние слова, в которых он фактически пренебрежительно оценил переживших геноцид. "Позорник и манкурт", - надавила на больную мозоль армянских властей Симоньян.
Главред RT Маргарита Симоньян в своём Twitter в очередной раз высказалась о премьере Армении Николе Пашиняне. Она напомнила ему давние слова, в которых отрицалась память переживших геноцид. Суть выступления Пашиняна в 2005 году сводилась к тому, что армяне не должны восхвалять собственных предков, не оставивших после себя ничего.
Маргарита Симоньян отметила, что её прабабушка (ненега) пережила времена геноцида. Но, в отличие от Пашиняна, женщина воспитывала у маленькой Симоньян почитание, а не пренебрежение памятью тех, кто стал жертвой кровавой резни. Фактически своими словами Пашинян обвиняет прошлое поколение армян "в геноцидах и безнравственности", подчёркивала Симоньян в своём посте.
Тогда высказывание главреда RT наделало много шума в Армении. Позже Симоньян написала, что понимает, почему её слова так активно обсуждают. Но она не способна радоваться властям, которые "презирают великую армянскую историю, проклинают предков и не уважают память о жертвах геноцида".
"Позорник и манкурт (человек без исторической памяти. - От редакции). Моя ненега плюнула бы ему в глаза", - отметила Симоньян в новом посте.
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