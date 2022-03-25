"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ

Евгений Сатановский считает, что решение президента России брать плату за природный газ с недружественных стран только в рублях – это только начало многоходовки. Однако Запад уже паникует. "Позорная суета", - дал оценку политолог.

Против России введены масштабные санкции, русофобия усиливается по всему миру. Россию атаковали по всем направлениям, и подстава с Украиной, которую превратили в полигон и плацдарм НАТО – это лишь один из примеров.

Политолог подметил: невозможность оплачивать русский газ в рублях констатируют именно те, кто нарушили не только обязательства перед Россией, но и свои же законы. При этом они требуют, чтобы обязательства перед ними самими выполнялись неукоснительно.

"Нельзя менять валюту контрактом?! Это серьёзно?" – недоумевает Евгений Сатановский.

В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" он напомнил, что Запад заморозил и конфисковал частные и государственные активы России на сотни миллиардов евро и долларов. Он назвал логику оппонентов Кремля интересной и затейливой.

По мнению политолога, Владимиру Путину удалось перевернуть игровую доску, и первый эффект от этого виден уже сейчас. Стоимость нефти и газа растёт, рубль укрепляется, а Запад расстроен, он в замешательстве.

"[На Западе] ведут себя самым недостойным и глупым образом, затеяв хаотичное броуновское движения, мельтеша и до крайности позорно суетясь. Что само по себе доказывает то, насколько верен был избранный в отношении них тон. И ведь это только начало многоходовки с абсолютно непредсказуемым результатом", - подметил автор поста.