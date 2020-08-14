"Позорная суета": Европу обвинили в очередной торговле русофобией из-за Белоруссии

Автор Telegram-канала "Русский тарантасъ" считает неуместными спешку и суетливость Запада, проявленные в истории с белорусским майданом. Он предположил, что это связано с нарушением некоторых планов. В посте подписчикам напомнили историю, как Остап Бендер пытался вернуть 10 тысяч рублей в папиросной коробке служащему Корейко, а когда тот отказался, "командор позорно засуетился". Тогда Бендер начал запихивать купюры в карманы Корейко.

"Вот и сейчас мы наблюдаем такой же горький катаклизм и позорную суету на задворках западного мира", - пишет автор.

Три "младоевропейских брата-акробата", а именно Литва, Латвия и Польша, предложили план "урегулирования кризиса в Белоруссии". Они предложили посредничество. Автор поста считает, что лидеры европейских стран перепутали дипломатию с продажей "битых машин из немецких автохаусов российским и белорусским лохам".

В сообщении приводится реакция Госдумы на это. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что предложенный Польшей и прибалтийскими странами план напоминает ультиматум. Создатель "Русского тарантаса" считает, что Слуцкий намеренно "походя раскрыл все секретные планы наших контрагентов". Речь идёт о призыве депутатов Европейского парламента ввести очередные санкции против России из-за событий в Белоруссии. Это является "торговлей русофобией".

"Однако за этим заявлением явно просматриваются истинные цели западного истеблишмента поддержки белорусской оппозиции: максимально подорвать стратегическое партнёрство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии "украинский сценарий"", - приводит автор поста слова российского политика.

В заключении сказано, что де Голлю, Талейрану и Периклу было бы стыдно за потомков, и в этом Россия уж точно не виновата.

Скриншоты: Telegram/@DmitriySteshin