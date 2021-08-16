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"Позорная ситуация для США": Байдена критикуют за отпуск в момент падения Кабула

16 августа 2021, 22:55  •  77 • Политика
В США назвали "позорным" уход президента Байдена в отпуск в момент падения столицы Афганистана.
В США политики и СМИ возмущены поведением администрации Белого дома во время военного кризиса в Афганистане.
На фоне катастрофы с эвакуацией беженцев из Кабула в США СМИ распространили фото президента Байдена, который проводит совещание с агентами разведки и спецслужб по ситуации в Афганистане. Сообщается, что Байден и прдставитель Белого дома Джен Псаки в отпуске и не комментируют происходящий хаос в столице Афганистана, занятого исламистами.
Единственное подтверждение, что Байден в курсе происходящего в Афганистане, фотография, на которой он проводит совещание. Но получилось ещё хуже. Публикуя в "Твиттере" фото, случайно показали на экране лица высокопоставленных американских разведчиков на Ближнем Востоке,
- передают СМИ.
Сообщается, что "президент США вне зоны доступа в разгар крупнейшего мирового кризиса". "Это пугающая и позорная ситуация для США", уверен конгрессмен-республиканец Джим Джордан.
Известно, что представитель Байдена Псаки находится в отпуске по 22 августа.

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