"Позорит прекрасную фамилию": Соловьёв поставил на место Гордона, покусившегося на Калининград и Карелию

Российский телеведущий Владимир Соловьёв ответил на пассаж украинского журналиста Дмитрия Гордона об отъёме у России части её территорий. Он отметил, что украинец поставил себя вровень с нацистской Германией.

В эфире своей телепередачи Соловьёв показал небольшой фрагмент выступления Гордона. В нём украинский журналист обвинил Россию в том, что она отняла у ослабленной Украины "всё, что плохо лежало". Со злости Гордон посоветовал России "подавиться" Крымом и пригрозил "рано или поздно забрать всё". Под "всем" Гордон имел в виду не только полуостров, но и Курильские острова, Карелию и Калининградскую область, а также "много чего другого".

В ответ Соловьёв указал, что без такого человека, как Гордон, вряд ли бы удалось создать образ "столь омерзительного представителя" украинского политического класса. Телеведущий добавил, что украинский журналист - классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию. Кроме того, он фактически встал на сторону нацистской Германии и империалистической Японии, когда говорил о Курилах и Калининграде, добавил Соловьёв.

"Я же говорю: русофоб и нацист", - подытожил он.

Напомним, что Гордон, о котором идёт речь, это тот самый украинский журналист, который утверждал, что у России заберут чемпионат мира по футболу 2018 года. А когда этого не произошло, объяснял это тем, что якобы Кремль всех подкупил, чтобы сохранить ЧМ. Также Гордон был одним из тех, кто распространял фейки о Крымском мосте.