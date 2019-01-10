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"Позорит мундир" в надежде на помощь инопланетян - эксперт о заявлении украинского генерала про ″фиксацию из космоса″
10 января 2019, 15:54 • 107 • Политика
Лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал в интервью Царьграду недавнее заявление украинского генерала Романенко про ″фиксацию из космоса″, с помощью которой якобы можно будет пройти через Керченский пролив. Эксперт полагает, что подобными заявлениями замначальника Генштаба ВСУ ″позорит мундир″ и честь офицера в надежде на помощь инопланетян.
Ранее замначальника Генерального Штаба Вооруженных сил Украины Романенко заявил о том, что, мол, есть способ кораблям пройти через Керченский пролив и войти в Азовское море. Для этого, по мнению украинского генерала, нужна ″фиксация из космоса″, которую, как он надеется, окажут Киеву западные партнеры.
Лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот полагает, что в данном случае замначальника Генштаба ВСУ ″позорит мундир″ и честь офицера в надежде на помощь инопланетян.
″Я думаю, что он просто немножко запутался, перечитал фантастов и путает западных партнеров с инопланетянами, - объяснил эксперт. - А так, конечно, заявление этого человека накануне выборов больше похоже на то, что он скачет на месте с высоко поднятой рукой и с криками: ″Кто-нибудь, купите меня подороже″.
Подобные заявления украинского генерала Юрий Кот называет ″одиозными″, указывая на то, что ″здравомыслящие люди прекрасно понимают, что ситуация с проходом под Крымским мостом возможна только в случае согласования″ и ″никаких других вариантов неприемлемо″.
″Одиозными своими совершенно идиотскими заявлениями он не просто позорит мундир и честь офицера, но он просто чисто человеческие какие-то качества свои опускает ниже плинтуса″, - отмечает эксперт.
Подобными заявлениями, по мнению специалиста, украинский военачальник пытается обратить на себя внимание политических сил, которые будут биться этой осенью на Украине за вход в парламент страны.
″Нынешняя политическая элита на Украине, уже сложившаяся, делает ставку сугубо на маргинальный электорат, который не отличается большим умом и сообразительностью, - поясняет Юрий Кот. - Этот товарищ, отставной козы барабанщик, пытается встать в стройные ряды этой элиты, хиреющей уже, по сути своей, стать одним из них″.
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