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"Позорище": Венедиктов признался, что это он стравил москвичей из-за памятника на Лубянке
05 марта 2021, 16:55 • 137 • Политика
Венедиктов в беседе с Быковым фактически признался, что противопоставление Александра Невского и Феликса Дзержинского было "искусственным". " Я так и подозревал. Позорище", - прокомментировал журналист Илиас Меркури.
Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов признался в эфире, что это он помог стравить народ из-за памятника на Лубянке. Заявление прозвучало в ходе беседы с писателем Дмитрием Быковым.
Речь идёт о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Как оказалось, именно стараниями Венедиктова в противопоставление появился вариант об установке памятника Александру Невскому. Это внесло раскол и разобщение в общество. В итоге ни один из памятников на Лубянке не был одобрен.
- похвастал Венедиктов в эфире.
- комментирует Telegram-канал "Голос Мордора".
- добавляет журналист Илиас Меркури.
Напомним, что вопрос о памятнике на Лубянке был вынесен на голосование. Однако быстро стало понятно - оба варианта идут почти вровень. Это указывало на высокую поляризацию в обществе по данному вопросу. Чтобы не провоцировать конфликт, вопрос о памятнике решено было снять с повестки.
Фото: скриншот Telegram-канала "Меркури"
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