"Позорище": Венедиктов признался, что это он стравил москвичей из-за памятника на Лубянке

Венедиктов в беседе с Быковым фактически признался, что противопоставление Александра Невского и Феликса Дзержинского было "искусственным". " Я так и подозревал. Позорище", - прокомментировал журналист Илиас Меркури.

Главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов признался в эфире, что это он помог стравить народ из-за памятника на Лубянке. Заявление прозвучало в ходе беседы с писателем Дмитрием Быковым.

Речь идёт о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Как оказалось, именно стараниями Венедиктова в противопоставление появился вариант об установке памятника Александру Невскому. Это внесло раскол и разобщение в общество. В итоге ни один из памятников на Лубянке не был одобрен.

"Мы старались",

- похвастал Венедиктов в эфире.

Короче, Веник, используя свой статус, попросту сделал вброс, чтобы народ начал жрать друг друга,

- комментирует Telegram-канал "Голос Мордора".

Я так и подозревал. Позорище,

- добавляет журналист Илиас Меркури.

Напомним, что вопрос о памятнике на Лубянке был вынесен на голосование. Однако быстро стало понятно - оба варианта идут почти вровень. Это указывало на высокую поляризацию в обществе по данному вопросу. Чтобы не провоцировать конфликт, вопрос о памятнике решено было снять с повестки.

Фото: скриншот Telegram-канала "Меркури"