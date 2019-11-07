"Позорище несусветное": Захарова по пунктам разоблачила ложь немецкой Deutsche Welle

В МИД России прокомментировали заявления пресс-секретаря Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта о том, что представитель немецкого медиахолдинга якобы не встречался с главой пресс-центра МИД России и не признавал, что издание некорректно освещало протесты в Москве. С ответным заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

История началась с того, что глава МИД России Сергей Лавров выступил против ограничений в отношении иностранных СМИ, включая DW. Он отметил, что на встрече с представителем медиахолдинга последний признал, что публикации издания были не очень корректны в контексте акций протеста в Москве. После этого пресс-секретарь DW бросился яростно отрицать как факт признания ошибок, так и сам факт встречи.

Однако Мария Захарова в ответ напомнила, что встреча, вообще-то, была официально задокументирована, и отрицать факт её наличия - это позорить самих себя. Дипломат назвала дату встречи, время, место, всех её участников и даже то, какие угощения были на столе.

"Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что после такого "позорища" DW следует самораспуститься.