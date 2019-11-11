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"Позицию сложно объяснить": Российский МИД вскрыл противоречия решения суда ООН по спору с Украиной
11 ноября 2019, 09:09 • 94 • Политика
В российском МИДе прокомментировали решение Международного суда ООН относительно спора Киева и Москвы. В дипломатическом ведомстве напомнили, что ещё в 2017 году суд заявлял, что утверждения украинской стороны не имеют никаких оснований, а теперь внезапно поменял позицию. В МИДе признались, что это "сложно объяснить".
В Министерстве иностранных дел России признались, что позицию суда ООН по спору с Украиной "сложно объяснить". Ранее в Гааге отклонили возражения российской стороны по иску Киева.
Были на стороне России
В МИДе РФ считают, что решение суда ООН фактически позволяет Незалежной вынести навязанный Москве спор по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) на рассмотрение по существу.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ещё в 2017 году суд ООН встал на сторону России, поддержав её аргументацию и признав, что утверждения Киева не имеют никаких оснований.
Кроме того, непонятно, почему судьи не восприняли другие возражения России. К примеру, касательно юрисдикции. По мнению российской стороны, сначала Украина должна была обратиться в суд под эгидой МКЛРД - комитета по ликвидации расовой дискриминации, а затем уже идти в Международный суд ООН.
"Мы создаём трибунал"
Международный суд ООН отклонил поданные Россией предварительные возражения по иску Киева и признал свою юрисдикцию и право вести разбирательство между сторонами. Об этом 8 ноября заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф.
По его словам, суд отклонил возражения не только касательно юрисдикции, но и по вопросу приемлемости иска для рассмотрения.
Теперь суд должен обозначить дату подачи российской стороной контрмеморандума в ответ на украинский меморандум. Затем дело начнут рассматривать по существу.
Комментируя это решение суда ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что теперь у Украины появилась возможность создать специальный международный трибунал по делу о крушении малайзийского "Боинга MH17", отвечать на котором будет Россия.
"Мы предпринимаем совместные усилия, чтобы заставить Россию отвечать, и создаём специальный трибунал в рамках Совбеза ООН", - сказала Зеркаль.
Суть иска
Киев обратился в ООН, указав на применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД). Дело рассматривалось 19 апреля.
"Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не поддержаны", - отмечалось в сообщении МИД России.
В отношении второй конвенции суд не одобрил ни одну из временных мер, предложенных Украиной, а жалобы по первой признал безосновательными даже без голосования. При этом было указано, что необходимо выполнять Минские соглашения, подписанные в том числе Донецком и Луганском, - этот факт отрицают на Украине.
Международный суд ООН постановил исполнять три временные меры: обеспечить доступность образования на украинском языке, существование представительных институтов крымских татар, отказаться от действий, которые могли бы усугубить спор. Последняя мера адресована как России, так и Украине.
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