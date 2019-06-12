|
"Позиция тотального абсурда": Захарова - о заявлении Болтона про распространение Россией слухов о разногласиях в Белом доме
12 июня 2019, 21:09 • 49 • Политика
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, которого нередко называют "боевым ястребом", перечислил страны, которые, как он считает, "выдают дезинформацию о распрях в администрации США". "Позиция тотального абсурда", - прокомментировала это заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обвинение в распространении "дезинформации" Болтон выдвинул во время выступления на конференции Wall Street Journal CFO Network, проходившей 11 июня. По его словам, за слухами о "распрях" в Белом доме стоят Россия, Китай, Иран, Венесуэла и Северная Корея, а помогают им якобы некие "стенографисты" в американских СМИ.
Никаких фактов, подтверждающих это обвинение, Болтон, как и обычно, не представил.
Заявление "боевого ястреба" прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, увидевшая в словах Болтона проявление "позиции тотального абсурда".
А ведь именно США постоянно твердят всему миру, что именно "разница во мнениях" является демократической ценностью. И эту "разницу" американские власти демонстрируют регулярно. Взять хотя бы историю с выводом американских военных из Сирии.
Да и слова Трампа о том, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон "туп как камень", едва ли могут говорить о "единстве во мнениях" внутри американской администрации.
Это проявление "позиции тотального абсурда", отметила Захарова, а для её закрепления, считает она, вполне можно даже признать, что "американскими СМИ владеют русские олигархи, "твиттер" Трампа ведёт "фабрика троллей", а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры. "Составим списочек?" - предложила дипломат.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2019, 17:24
|
08 июня 2019, 09:39
|
07 июня 2019, 10:54
|
09 июня 2019, 02:09
|
12 июня 2019, 11:09
|
08 июня 2019, 03:24
|
10 июня 2019, 00:54