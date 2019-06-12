"Позиция тотального абсурда": Захарова - о заявлении Болтона про распространение Россией слухов о разногласиях в Белом доме

Обвинение в распространении "дезинформации" Болтон выдвинул во время выступления на конференции Wall Street Journal CFO Network, проходившей 11 июня. По его словам, за слухами о "распрях" в Белом доме стоят Россия, Китай, Иран, Венесуэла и Северная Корея, а помогают им якобы некие "стенографисты" в американских СМИ.

Никаких фактов, подтверждающих это обвинение, Болтон, как и обычно, не представил.

Заявление "боевого ястреба" прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, увидевшая в словах Болтона проявление "позиции тотального абсурда".

"Я три раза перечитала новость, настолько она невероятна: русские и другие плохие ребята распространяют дезинформацию о различиях во мнениях между президентом США и его ближайшим окружением", - написала она.

А ведь именно США постоянно твердят всему миру, что именно "разница во мнениях" является демократической ценностью. И эту "разницу" американские власти демонстрируют регулярно. Взять хотя бы историю с выводом американских военных из Сирии.

"Трамп говорил одно (выводят), силовики начали его корректировать (не выводят, выводят позже и т.д.)", — подчеркнула Захарова.

Да и слова Трампа о том, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон "туп как камень", едва ли могут говорить о "единстве во мнениях" внутри американской администрации.

Это проявление "позиции тотального абсурда", отметила Захарова, а для её закрепления, считает она, вполне можно даже признать, что "американскими СМИ владеют русские олигархи, "твиттер" Трампа ведёт "фабрика троллей", а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры. "Составим списочек?" - предложила дипломат.