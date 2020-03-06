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"Позиция террориста": Аксёнов ёмко ответил на шантаж Киева с водой

06 марта 2020, 19:35  •  92 • Политика
Сергей Аксёнов усмотрел в позиции Киева по водоснабжению Крыма настоящий шантаж. Украинская сторона заняла "позицию террориста", считает он.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ёмко ответил на позицию украинской стороны по поводу водоснабжения полуострова.
Во-первых, Аксёнов отметил, что заявления украинских политиков и чиновников о том, что водоснабжение полуострова будет восстановлено со стороны Украины, не более чем разговоры, которые не дойдут до дела.
Он напомнил сегодняшнюю ситуацию с новым украинским премьером Денисом Шмыгалём, который сначала поддержал идею о восстановлении поставок воды, а потом открестился от своей позиции, мол, его "не так поняли". И, конечно же, заявил, что "восстанавливать водоснабжение до деоккупации нельзя".
"Очевидно, что украинская сторона рассматривает этот вопрос исключительно как орудие шантажа", — отметил Аксёнов на своей странице в Facebook и добавил, что это "абсолютно аморальная и провальная позиция".
Он сравнил это с позицией террориста, "который воображает, что может взять крымчан в заложники и диктовать свои условия".
"К сожалению, власть в соседней стране меняется, а подходы – нет", — подчеркнул он.
Аксёнов отметил, что Крым не рассчитывает на здравый смысл украинского руководства, "поэтому возобновления поставок воды не ждём".

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