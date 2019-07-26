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"Позиция Малайзии противоречит тому, что навязывают миру": Стариков - о ситуации с чёрными ящиками МН17

26 июля 2019, 01:54  •  59 • В мире
Сотрудники американских и украинских спецслужб приложили немало усилий для того, чтобы завладеть чёрными ящиками МН17, потерпевшего крушение над Донбассом в июле 2014 года, однако все они оказались безуспешными. "Позиция Малайзии противоречит тому, что хотят навязать миру", - отметил Николай Стариков.
Руководитель группы следователей, директор Национального совета безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в документальном фильме голландского режиссёра Макса фон дер Верффа, посвящённом расследованию обстоятельств катастрофы с МН17, рассказывал о том, как ФБР пыталось выкрасть чёрные ящики авиалайнера и ему приходилось их в буквальном смысле защищать.
Группа Сакри, преодолев немалые препятствия, смогла добраться до места крушения МН17 и получить от властей ДНР чёрные ящики. После этого полковнику пришлось отбиваться как от представителей ФБР, так и от правительства Украины - и те, и другие хотели завладеть бортовыми самописцами, однако получили отказ.
По словам лидера движения "Патриоты Великого Отечества" Николая Старикова, содержание чёрных ящиков - очень важная информация, которая определённо может в корне изменить весь ход следствия. Это практически "самый важный аргумент для итогов самого расследования", сказал политик в эфире радио Sputnik.
"Если эти ящики действительно появятся, они станут определённым шагом к выяснению того, что произошло в небе над Украиной. В любом случае, позиция официальных властей Малайзии выбивается из той системы, которую пытаются навязать Вашингтон и Киев всему остальному миру, когда "виновные" были названы в первые же минуты, и ни в коем случае нельзя отходить в сторону от этой гипотезы, ничем не подтверждённой", - цитирует слова Старикова Nation News.
Ранее стало известно о новом получасовом документальном фильме голландского режиссёра Макса фон дер Верффа о трагедии с малайзийским Boeing 747 в Донбассе, которая случилась пять лет назад.
В новой картине представлены сенсационные подробности о том, как малайзийской стороне пытались всячески помешать остальные участники Международной следственной группы (JIT). Был и рассказ о том, что им пришлось защищать чёрные ящики, в том числе и от ФБР, а на место крушения так и вовсе украинская сторона не хотела пускать экспертов.
При этом действующий премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир в фильме фон дер Верффа прямо говорит о том, что с самого начала дело МН17 хотели политизировать и сразу обвинить во всём Россию.
Катастрофа с Boeing-777-200 произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате крушения авиалайнера погибло 298 пассажиров и экипаж судна.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия выступили с официальными обвинениями в адрес России, возложив на неё ответственность за крушение МН17. Позиция государств якобы основана на выводах Международной следственной группы, пояснили в МИД Нидерландов, хотя сама группа на тот момент воздерживалась от радикальных заявлений.

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