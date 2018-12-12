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"Позитивный шаг" в ответ на "акт агрессии": Порошенко дал подсказку США и ЕС

12 декабря 2018, 15:54  •  174 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на то, что ЕС и США введут санкции против "Северного потока – 2". Санкции он называет "позитивным шагом" в ответ на "акт агрессии".
Украинская сторона поддерживает заявления Госдепартамента США, который призывает ввести санкции в отношении проекта по строительству газопровода "Северный поток - 2" в Европе. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Считаю важным заявление Госдепартамента. Будет абсолютно позитивным шагом, если в виде реакции на акт агрессии Евросоюз и США введут санкции против "Северного потока - 2", чтобы остановить его", - поведал политик.
Ранее представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Фрэнсис Феннон заявил, что проекты "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" якобы являются политическими инструментами Кремля, с помощью которых последний якобы пытается усилить свое влияние на Запад и отделить Украину от Европы. Непосредственно Москва неоднократно подчеркивала, что она полна решимости завершить строительство трубопроводов.

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