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"Пожестче требуем порядка": Лукашенко ответил на претензии в отсутствии свободы и демократии в Белоруссии

31 мая 2019, 23:09  •  39 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что свободы и демократии в его стране не меньше, чем в России, но он требует большего соблюдения порядка. Поскольку ресурсов на исправление ошибок у страны нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критикам на упреки в том, что в его стране нет свободы и демократии. По словам "батьки", в его стране их не меньше, чем в России или на Западе. Об этом сообщает агенство "БелТА".
"Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия", - объяснил Лукашенко, добавляя, что Москва может позволить себе проводить более оперативные реформы, у Белоруссии же нет таких ресурсов.
"Отстанем - не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону", - уверен Лукашенко.
При это он напомнил, что положения действующей Конституции страны во многом заимствованы "у оплотов демократии", прежде всего Франции и США.

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