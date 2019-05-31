"Пожестче требуем порядка": Лукашенко ответил на претензии в отсутствии свободы и демократии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критикам на упреки в том, что в его стране нет свободы и демократии. По словам "батьки", в его стране их не меньше, чем в России или на Западе. Об этом сообщает агенство "БелТА".

"Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия", - объяснил Лукашенко, добавляя, что Москва может позволить себе проводить более оперативные реформы, у Белоруссии же нет таких ресурсов.

"Отстанем - не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону", - уверен Лукашенко.

При это он напомнил, что положения действующей Конституции страны во многом заимствованы "у оплотов демократии", прежде всего Франции и США.