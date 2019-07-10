"Пожертвуй наличные – и томос в кармане": Пранкеры от имени Порошенко предложили Македонии "купить по скидке" автокефалию

Как выяснилось, общение Вована и Лексуса с Зораном Заевым было довольно продолжительным – разговоры они вели почти год. Тем для беседы находилось много. К примеру, обсуждали Владимира Зеленского, крепкие нити, связывающие Россию и Сербию, а также получение автокефалии, о которой, как оказалось, мечтает премьер Северной Македонии.

Пранкеры предложили свою помощь в посредничестве перед Константинополем. От имени Порошенко они поделились "большим секретом": если Варфоломею предложить пожертвования наличными, что с получением томоса проблем не будет. И даже обозначили размер взноса: 100 тысяч евро, назвав это "специальными условиями".

Поведали пранкеры Зорану Заеву и о том, что город Винница "был основан Александром Македонским, сами украинцы – это "древние шумеры", а украинские территории когда-то подчиняли Александрии. На эти слова премьер Северной Македонии радостно ответил: "Очень хорошо, история сможет нас объединить".

После того, как о розыгрыше стало известно широкой общественности, премьер Зоран Заев выступил на специальной пресс-конференции, в ходе которой заявил, что эту "шутку" он считает "попыткой политической дискредитации".

"Я стал одним из тех, кто был обманут хорошо организованной структурой, действующей на протяжении последних нескольких лет. Это структуры, которые используют новые формы, инструменты и методы дискредитации СМИ, в основном нацеленные на отдельных лиц и страны с евроатлантическими устремлениями", - заявил Заев.

При этом премьер Северной Македонии напомнил, что оказался не единственной "мишенью" для розыгрышей. Ранее точно так же "пошутили" над президентом Франции Эммануэлем Макронов, экс-главой МИД Британии Борисом Джонсоном и даже Йенсом Столтенбергом, возглавляющим НАТО.

В заключение Зоран Заев сообщил, что в ближайшее время правительство Северной Македонии разработает специальный план действий против распространения дезинформации, пишет ТАСС.