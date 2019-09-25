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"Пожертвовать человеческими жизнями?": В США предложили опасный способ перехвата российских "Цирконов"

25 сентября 2019, 16:39  •  53 • В мире
Российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" представляют реальную угрозу флоту США. Об этом пишет Popular Mechanics. В США предложили опасный способ перехвата российских "Цирконов", что чревато трагическими последствиями - например, придется "пожертвовать человеческими жизнями".
Напомним, что в настоящее время новое оружие находится в шаге от серийного производства, первыми "Цирконы" могут получить подводные лодки типа "Ясень".
Гигантская скорость ракеты затрудняет ее перехват главным образом потому, что не оставляет противнику времени на принятие решения. Как отмечают эксперты издания, если надводный корабль обнаружит "Цирконы", то только на расстоянии всего 50 километров. Но в этом случае у экипажа на принятие мер останется менее 20 секунд. Проще говоря, шансов у условного противника против "Цирконов" не будет.
Впрочем, эксперты издания предложили, как можно было бы решить проблему. Так, предлагается доверить принятие решения об открытии заградительного огня искусственному интеллекту.
Он действует во много раз быстрее человеческого. Но если перехват придется производить в районе оживленного гражданского авиасообщения, то операция будет рискованной. И вполне возможно, что придется пожертвовать человеческими жизнями, предупреждают аналитики. В любом случае, они подытоживают, что против гиперзвукового оружия у США защиты нет.

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