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"Пожар!": Капитолий в огне? Ситуацию прояснили в администрации

07 января 2021, 13:45  •  141 • Политика
Капитолий в огне? Появились сообщения о поджоге здания Конгресса: "Пожар!" Ситуацию прояснили в администрации. Там подчеркнули, что Капитолий в настоящее время находится в безопасности.
Неизвестные лица подожгли здание Конгресса в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что возгорание в Капитолии произошло уже после распространившихся сообщений о том, что здание было зачищено от сторонников действующего президента США Дональда Трампа и взято под контроль бойцами спецподразделений.
Пожар!!! Всё-таки завтра Капитолий будет в таких же чёрных подпалинах, - заметил Telegram-ресурс Astra Militarum.
В администрации США между тем подчёркивают, что Конгресс в настоящее время находится в безопасности.

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