"Пожар!": Капитолий в огне? Ситуацию прояснили в администрации

Неизвестные лица подожгли здание Конгресса в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что возгорание в Капитолии произошло уже после распространившихся сообщений о том, что здание было зачищено от сторонников действующего президента США Дональда Трампа и взято под контроль бойцами спецподразделений.

Пожар!!! Всё-таки завтра Капитолий будет в таких же чёрных подпалинах, - заметил Telegram-ресурс Astra Militarum.

В администрации США между тем подчёркивают, что Конгресс в настоящее время находится в безопасности.