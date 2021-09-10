"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе

Президент России считает, что причиной подъёма цен на топливо стало рыночное ценообразование, придуманное "умниками из Еврокомиссии".

Президент России Владимир Путин прокомментировал рекордный рост цен на газ в Европе и связал его с политикой европейского регулятора.

"На споте сейчас в Европе - 650 долларов за тысячу кубов. Но это умники ещё в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ, вот результат", - заявил Путин.

Он отметил при этом, что у нас другой подход - с привязкой к цене на нефть, которую регулирует рынок, но колебания там идут не так резко.

Те, кто догадался заключить долгосрочные контракты с Россией на поставку газа, сейчас, по выражению главы государства, "могут только руки потирать и ликовать", поскольку в противном случае им пришлось бы платить по 650 долларов за кубометр, в то время как в Германию по долгосрочным контрактам поставки идут по 220 долларов.

С ростом цен на нефть и эта цена подрастёт, но это будет мягкая вещь. И "Газпром" в этом заинтересован, потому что это создаёт определённую подушку безопасности и для него. Не будет резкого падения и обвала цен. Вот в чём всё дело. Выгодно всем. Ну, так вот в своё время напридумывали в Еврокомиссии, теперь пожалуйте бриться, получили искомый результат,

- резюмировал президент России.