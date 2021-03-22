"Пожалуйста, знайте": Рассекречены письма американцев Путину после дерзости Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о том, что американцы послали в дипмиссию письма, в которых просят прощения за дерзкие слова главы Белого дома Джо Байдена, назвавшего президента России Владимира Путина "убийцей". Часть этих писем попали в СМИ, и их содержание было рассекречено. "Пожалуйста, знайте, что многие американцы считают этот инцидент постыдным", - написал один из граждан США.

Напомним, ранее в интервью президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина убийцей. Это дерзкое заявление вызвало широкий общественный резонанс не только в нашей стране, но и по всему миру. Сам Путин, комментируя выпад американского коллеги, пожелал тому здоровья и напомнил русскую поговорку про тех, кто обзывается.

Против Байдена взбунтовались и американцы, некоторые из них даже послали в российское посольство письма с извинениями в адрес Путина, посчитав слова Сонного Джо недопустимыми. О них сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Часть этих писем попали в СМИ, и их содержание было рассекречено.

Так, 74-летний ветеран американских ВВС высказал глубокую печаль сказанным Байденом о Путине и извинился за "грубое, постыдное, непрошеное и необоснованное высказывание".

"Я глубоко уважаю господина Путина и надеюсь, что он примет извинения многих граждан США", - такие строчки есть в письме ветерана, который уточнил, что успел за свою жизнь повидать многих руководителей обеих держав, но именно Путина считает "одним из лучших, если не лучшим".

В другом письме слова главы Белого дома американец прямо называет клеветой в адрес российского лидера и просит прощения как от своего лица, так и от лица всей своей семьи.

"Пожалуйста, знайте, что многие американцы считают этот инцидент постыдным", - особо подчёркивается в послании.

Третий американец написал персональное письмо Путину, заверив президента России в том, что у нашей страны и её жителей в Америке много друзей.

"Вы способствовали этому вашей работой с населением, доступностью и посещением многих регионов страны и выступлением перед многими группами населения. Надеюсь, ваш подход будет по-прежнему состоять в том, чтобы держать каналы открытыми и способствовать контактам между людьми на субнациональном уровне", - цитирует его письмо РИА Новости.