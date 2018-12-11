|
"Пожалуйста, сообщайте новости правильно": Трамп назовет нового главу аппарата Белого дома в течение 2 недель
11 декабря 2018, 23:39 • 32 • Политика
Через одну или две недели президент США назовет нового главу аппарата Белого дома. Об этом представителям прессы сообщил сегодня сам Дональд Трамп. Прежде того американский лидер написал в Twitter, что сообщение о том, что на данную должность нет кандидатов, является ложным. "Пожалуйста, сообщайте новости правильно. Спасибо!" - посоветовал он СМИ.
По словам Трампа, в настоящий момент он проводит собеседования с многими кандидатами на данную позицию. Напомним, ранее стало известно, что нынешний глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет в отставку до конца текущего года.
После этого американские СМИ сообщили, что действующий глава аппарата вице-президента США Ник Айерс отказался от данного поста. Президент Трамп впоследствии опроверг информацию о том, что Айерс вообще вел переговоры о занятии позиции Келли.
Подпишитесь на нас
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
09 декабря 2018, 03:24
|
09 декабря 2018, 03:24
|
07 декабря 2018, 15:39
|
08 декабря 2018, 07:54
|
08 декабря 2018, 20:54
|
05 декабря 2018, 05:09
|
10 декабря 2018, 07:12