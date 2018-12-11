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"Пожалуйста, сообщайте новости правильно": Трамп назовет нового главу аппарата Белого дома в течение 2 недель

11 декабря 2018, 23:39  •  32 • Политика
Через одну или две недели президент США назовет нового главу аппарата Белого дома. Об этом представителям прессы сообщил сегодня сам Дональд Трамп. Прежде того американский лидер написал в Twitter, что сообщение о том, что на данную должность нет кандидатов, является ложным. "Пожалуйста, сообщайте новости правильно. Спасибо!" - посоветовал он СМИ.
По словам Трампа, в настоящий момент он проводит собеседования с многими кандидатами на данную позицию. Напомним, ранее стало известно, что нынешний глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет в отставку до конца текущего года.
После этого американские СМИ сообщили, что действующий глава аппарата вице-президента США Ник Айерс отказался от данного поста. Президент Трамп впоследствии опроверг информацию о том, что Айерс вообще вел переговоры о занятии позиции Келли.
"Фейк-ньюс сообщили все намеренно неправильно. Многие, более десяти человек желают и претендуют на позицию главы аппарата Белого дома. Почему бы кому-то не хотелось занять одну из действительно великолепных и значимых должностей в Вашингтоне? Пожалуйста, сообщайте новости правильно. Спасибо!" - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
Fake News has it purposely wrong. Many, over ten, are vying for and wanting the White House Chief of Staff position. Why wouldn’t someone want one of the truly great and meaningful jobs in Washington. Please report news correctly. Thank you!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 декабря 2018 г.

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