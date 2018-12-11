"Пожалуйста, сообщайте новости правильно": Трамп назовет нового главу аппарата Белого дома в течение 2 недель

Через одну или две недели президент США назовет нового главу аппарата Белого дома. Об этом представителям прессы сообщил сегодня сам Дональд Трамп. Прежде того американский лидер написал в Twitter, что сообщение о том, что на данную должность нет кандидатов, является ложным. "Пожалуйста, сообщайте новости правильно. Спасибо!" - посоветовал он СМИ.

По словам Трампа, в настоящий момент он проводит собеседования с многими кандидатами на данную позицию. Напомним, ранее стало известно, что нынешний глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет в отставку до конца текущего года.

После этого американские СМИ сообщили, что действующий глава аппарата вице-президента США Ник Айерс отказался от данного поста. Президент Трамп впоследствии опроверг информацию о том, что Айерс вообще вел переговоры о занятии позиции Келли.

"Фейк-ньюс сообщили все намеренно неправильно. Многие, более десяти человек желают и претендуют на позицию главы аппарата Белого дома. Почему бы кому-то не хотелось занять одну из действительно великолепных и значимых должностей в Вашингтоне? Пожалуйста, сообщайте новости правильно. Спасибо!" - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.