"Пожалуйста, сообщайте новости правильно": Трамп назовет нового главу аппарата Белого дома в течение 2 недель

По словам Трампа, в настоящий момент он проводит собеседования с многими кандидатами на данную позицию. Напомним, ранее стало известно, что нынешний глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет в отставку до конца текущего года.

После этого американские СМИ сообщили, что действующий глава аппарата вице-президента США Ник Айерс отказался от данного поста. Президент Трамп впоследствии опроверг информацию о том, что Айерс вообще вел переговоры о занятии позиции Келли.

Fake News has it purposely wrong. Many, over ten, are vying for and wanting the White House Chief of Staff position. Why wouldn’t someone want one of the truly great and meaningful jobs in Washington. Please report news correctly. Thank you!