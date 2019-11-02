"Пожалуйста, отправляйся в школу": Не признающая самолёты Грета Тунберг просит помощи в пересечении океана

Прославившаяся истеричным выступлением в ООН 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг теперь просит помощи в пересечении Атлантического океана, так как 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) была перенесена из Чили в Испанию. Соответствующее сообщение появилось на странице девушки в Twitter.

Дело в том, что Грета Тунберг принципиально не пользуется воздушными видами транспорта, так как считает их вредными для экологии. На сессию ООН из Европы в Северную Америку экоактивистка добралась на спортивной яхте. Путешествие заняло у неё несколько недель.

Предполагалось, что после выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Грета Тунберг отправится на Конференцию ООН по проблеме изменения климата в Чили. Однако президент страны Себастьян Пиньера в среду, 30 октября, объявил о решении отменить организацию мероприятия. А на следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде. В пятницу новое место проведения конференции было утверждено.

"Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна", - написала Грета Тунберг в Twitter.

В комментариях девушке советуют прекратить ребячество и полететь на другой континент на самолёте, как это делают все нормальные люди.

"В каждом крупном городе Северной Америки есть такие вещи, как аэропорты. Я также знаю, что в испанских городах они тоже есть", - пишет JP @csrevolution0. "Отправляйся вплавь", - предлагает Kevin @pldcpldc. "Пожалуйста, отправляйся в школу", - советует Open Talk 270 @rksadhi.

Напомним, что 16-летняя Грета Тунберг получила известность благодаря истеричному выступлению в ООН, в котором она обвинила мировых лидеров в убийстве Земли и краже её детства. При этом стоит понимать, что девушка страдает целым рядом психических расстройств, которые не дают ей нормально социализироваться и заставляют зацикливаться на очень специфических вещах.