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"Пожалуйста, отправляйся в школу": Не признающая самолёты Грета Тунберг просит помощи в пересечении океана

02 ноября 2019, 14:39  •  144 • Политика
Шестнадцатилетняя экоактивистка Грета Тунберг попросила помочь ей попасть на новый саммит по климату. Для этого ей нужно пересечь Атлантический океан, но она не признаёт самолёты. "Пожалуйста, отправляйся в школу", - советуют ей в соцсетях.
Прославившаяся истеричным выступлением в ООН 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг теперь просит помощи в пересечении Атлантического океана, так как 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) была перенесена из Чили в Испанию. Соответствующее сообщение появилось на странице девушки в Twitter.
Дело в том, что Грета Тунберг принципиально не пользуется воздушными видами транспорта, так как считает их вредными для экологии. На сессию ООН из Европы в Северную Америку экоактивистка добралась на спортивной яхте. Путешествие заняло у неё несколько недель.
Предполагалось, что после выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Грета Тунберг отправится на Конференцию ООН по проблеме изменения климата в Чили. Однако президент страны Себастьян Пиньера в среду, 30 октября, объявил о решении отменить организацию мероприятия. А на следующий день власти Испании предложили провести мероприятие в Мадриде. В пятницу новое место проведения конференции было утверждено.
"Если кто-нибудь может помочь мне найти транспорт, я буду очень благодарна", - написала Грета Тунберг в Twitter.
В комментариях девушке советуют прекратить ребячество и полететь на другой континент на самолёте, как это делают все нормальные люди.
"В каждом крупном городе Северной Америки есть такие вещи, как аэропорты. Я также знаю, что в испанских городах они тоже есть", - пишет JP @csrevolution0.
"Отправляйся вплавь", - предлагает Kevin @pldcpldc.
"Пожалуйста, отправляйся в школу", - советует Open Talk 270 @rksadhi.
Напомним, что 16-летняя Грета Тунберг получила известность благодаря истеричному выступлению в ООН, в котором она обвинила мировых лидеров в убийстве Земли и краже её детства. При этом стоит понимать, что девушка страдает целым рядом психических расстройств, которые не дают ей нормально социализироваться и заставляют зацикливаться на очень специфических вещах.

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