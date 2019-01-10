"Пожалуйста, молчите": Переводчица объяснила отказ переводить суду крики Павленского о маркизе де Саде

Переводчик объяснила, почему отказалась переводить слова Петра Павленского в суде во Франции. "Художник"-акционист заявил, что посвятил процесс о поджоге французского банка маркизу де Саду. "Пожалуйста, молчите ", - попросил её судья.

Присяжная переводчица рассказала, почему не стала переводить слова российского "художника"-акциониста о том, что он посвящает процесс о поджоге французского банка извращенцу маркизу де Саду. По её словам, не переводить слова подсудимого её попросил сам судья.

Уехавшего из России "художника"-акциониста Петра Павленского, известного зашиванием рта и приколачиванием промежности к Красной площади, судят во Франции за поджог банка. В отличие от России, во Франции за такие "художества" Павленскому грозит серьезный срок.

В четверг, 10 января, состоялось очередное заседание по этому делу. Павленский заявил на русском, что посвящает это процесс известному французскому извращенцу маркизу де Саду, а затем потребовал, чтобы переводчица дословно перевела его слова судье. Она этого не сделала. Заседание было приостановлено.

"Мне председатель сказал: вы, пожалуйста, молчите, не переводите. Что мне делать? Я молчу. Он председательствует, не Петр (Павленский)", - сказала переводчица журналистам.

Она добавила, что в ходе своей речи "художник"-акционист позволял себе повышать на неё голос. Женщина отметила, что не собирается терпеть к себе такого отношения, и взяла отвод. Судебное заседание возобновится, когда будет найден переводчик на замену.

Напомним, что за поджог банка Павленскому грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 150 тысяч евро.