"Пожалуйста, Дональд Трамп, не мешайте России спасать Италию!" Америку обвинили в саботаже

Уже 14 военно-транспортных бортов из России прибыли на аэродром под Римом. На них в Италию доставлены военные специалисты и оборудование, которые помогут этой стране в борьбе с коронавирусом. Тысячи простых итальянцев благодарят Россию за помощь, упрекая так называемых партнёров и союзников в полном бездействии.

В Фейсбуке публикация о российской помощи собрала полторы сотни комментариев с выражением искренней благодарности:

"А Америка тем временем отбирает у Италии 50 000 тестов, потому что "они им нужны"! Вот это настоящий друг. И знаете, что самое грустное в этой ситуации? Когда окончится пандемия, кто останется "большим другом" Италии? Чьи акции Италия поддержит? Это риторический вопрос, я знаю", - пишет Marina Sky.

"И в качестве большой благодарности Италия и ЕС введут против России ещё пару санкций. Они всегда так делают", - иронизирует John Mir.

Фото: скриншот facebook.com/SputnikNews

В Twitter не менее горячо благодарят русских и упрекают так называемых "друзей":

"Пожалуйста, Дональд Трамп, не саботируйте попытки России, Китая и Кубы спасти Италию от COVID-19. Вы не смогли помочь, а ещё называете себя мировыми лидерами. Мировые лидеры показывают свои лидерские качества в такие времена, как сейчас, и именно это они сейчас делают", - написали в сообществе AFRICAN CHILD (SON OF AN AFRICAN WOUNDED LION).

"Спасибо, русский брат. Еврокомиссия, надо немедленно прекратить все санкции против России. Делают ли американцы (первый член НАТО) что-то для Италии? Мы ценим и благодарим вас за вашу помощь. Всего доброго русскому народу!"

Фото: скриншот twitter.com/AfricanChildSo1

Ранее житель крохотного городка Оменья в Пьемонте Федерико Кане разместил на своей странице в соцсетях, как он заменяет флаг Евросоюза на флаг России. Американские интернет-пользователи без восторга отметили помощь для европейской страны от Москвы. Некоторые увидели в этом "аннексию", другие заговорили о возможных санкциях от США.