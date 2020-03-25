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"Пожалуйста, Дональд Трамп, не мешайте России спасать Италию!" Америку обвинили в саботаже
25 марта 2020, 01:35 • 17 • В мире
Итальянцы, а вслед за ними и жители других стран благодарят русских за помощь, оказанную в непростой для страны период пандемии коронавирусной инфекции. А США обвиняют в саботаже и настоятельно просят "не мешать России спасать Италию от COVID-19".
Уже 14 военно-транспортных бортов из России прибыли на аэродром под Римом. На них в Италию доставлены военные специалисты и оборудование, которые помогут этой стране в борьбе с коронавирусом. Тысячи простых итальянцев благодарят Россию за помощь, упрекая так называемых партнёров и союзников в полном бездействии.
В Фейсбуке публикация о российской помощи собрала полторы сотни комментариев с выражением искренней благодарности:
"А Америка тем временем отбирает у Италии 50 000 тестов, потому что "они им нужны"! Вот это настоящий друг. И знаете, что самое грустное в этой ситуации? Когда окончится пандемия, кто останется "большим другом" Италии? Чьи акции Италия поддержит? Это риторический вопрос, я знаю", - пишет Marina Sky.
"И в качестве большой благодарности Италия и ЕС введут против России ещё пару санкций. Они всегда так делают", - иронизирует John Mir.
Фото: скриншот facebook.com/SputnikNews
В Twitter не менее горячо благодарят русских и упрекают так называемых "друзей":
"Пожалуйста, Дональд Трамп, не саботируйте попытки России, Китая и Кубы спасти Италию от COVID-19. Вы не смогли помочь, а ещё называете себя мировыми лидерами. Мировые лидеры показывают свои лидерские качества в такие времена, как сейчас, и именно это они сейчас делают", - написали в сообществе AFRICAN CHILD (SON OF AN AFRICAN WOUNDED LION).
"Спасибо, русский брат. Еврокомиссия, надо немедленно прекратить все санкции против России. Делают ли американцы (первый член НАТО) что-то для Италии? Мы ценим и благодарим вас за вашу помощь. Всего доброго русскому народу!"
Фото: скриншот twitter.com/AfricanChildSo1
Ранее житель крохотного городка Оменья в Пьемонте Федерико Кане разместил на своей странице в соцсетях, как он заменяет флаг Евросоюза на флаг России. Американские интернет-пользователи без восторга отметили помощь для европейской страны от Москвы. Некоторые увидели в этом "аннексию", другие заговорили о возможных санкциях от США.
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