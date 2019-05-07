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"Поздно спохватились, обратной дороги уже нет": Эксперт - об огромных потерях Украины от разрыва с Россией
07 мая 2019, 23:39 • 51 • В мире
Глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире CapitalTV в беседе с ведущим признал, что после разрыва экономических связей с Россией за 5 лет Киев потерял в 13 раз больше, чем Москва. "Поздно спохватились", - считает публицист Леонид Крутаков.
Согласно данным, которые привёл Сергей Саливон, внешнеэкономическая торговля между странами сократилась более чем в три раза, а газ страна, как уверяется, покупает в Словакии.
Эти экономические выкладки украинского эксперта прокомментировал российский политолог и публицист Леонид Крутаков. По его словам, в соседней стране "слишком поздно спохватились", едва ли Россия захочет восстанавливать экономические связи: Москва предпочитает иметь дело с более надёжными партнёрами, считает он.
Многое из того, что раньше экспортировалось с Украины, сегодня уже заменено на отечественную продукцию. К примеру, трубы широкого диаметра теперь делают в России, а раньше их завозили с Украины. При этом если соседняя страна потеряла с точки зрения экономической выгоды, то Россия получила новый бизнес и новые рабочие места.
Чем больше проходит времени с 2013 года, тем дальше уходит от Украины Россия. Многие критически важные отрасли уже перенесены на российскую территорию. Особенно это коснулось оборонного комплекса. И от своих новых производств, от политики самодостаточности Россия отказываться не станет, уверен эксперт.
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