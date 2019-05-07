"Поздно спохватились, обратной дороги уже нет": Эксперт - об огромных потерях Украины от разрыва с Россией

Согласно данным, которые привёл Сергей Саливон, внешнеэкономическая торговля между странами сократилась более чем в три раза, а газ страна, как уверяется, покупает в Словакии.

""Наши экспорт и импорт упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России - это меньше 0,8% ВВП, а для Украины - это 10% ВВП. Таким образом, разница в потерях - 13-кратная", - заявил Саливон.

Эти экономические выкладки украинского эксперта прокомментировал российский политолог и публицист Леонид Крутаков. По его словам, в соседней стране "слишком поздно спохватились", едва ли Россия захочет восстанавливать экономические связи: Москва предпочитает иметь дело с более надёжными партнёрами, считает он.

"Даже если Украина захочет восстановить оборванные ими же самими связи, думаю, Россия на это уже не пойдёт. Если партнёр оказался ненадёжным и нелояльным, мало того, нанёс удар в спину, то ни один бизнесмен с ним больше дел иметь не будет. Россия глобально отказывается от экономического сотрудничества с теми, кто ненадёжен", - заявил Крутаков в беседе с Nation News.

Многое из того, что раньше экспортировалось с Украины, сегодня уже заменено на отечественную продукцию. К примеру, трубы широкого диаметра теперь делают в России, а раньше их завозили с Украины. При этом если соседняя страна потеряла с точки зрения экономической выгоды, то Россия получила новый бизнес и новые рабочие места.

Чем больше проходит времени с 2013 года, тем дальше уходит от Украины Россия. Многие критически важные отрасли уже перенесены на российскую территорию. Особенно это коснулось оборонного комплекса. И от своих новых производств, от политики самодостаточности Россия отказываться не станет, уверен эксперт.