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"Поздно пить Кока-Колу": После Зеленского Украину придётся отстраивать заново - экс-депутат Рады

26 июля 2021, 20:00  •  219 • Политика
После правления президента Украины Владимира Зеленского страну придётся отстраивать заново. Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По его словам, Зеленский полностью отдал Украину США и Европе. При этом он не выполнил своих ключевых предвыборных обещаний. В частности, не покончил с войной в Донбассе.
Зеленскому поздно пить "Кока-Колу". На Украине всё уничтожено из-за государственной политики… После него придётся с самого начала строить государство, однако это не имеет никакой перспективы, - пояснил экс-депутат "Народным новостям".
Олейник считает, что президент Украины сам не до конца понимает, "во что вляпался". Однако урон для своей страны он нанёс колоссальный.
Многие эксперты и политики уже обращали внимание на то, что Украину передали под внешнее управление США. Американские власти руководят внутренними процессами страны через своё посольство, антикоррупционные органы или просто по звонку из Вашингтона. Так, например, бывший глава МВД Украины Арсен Аваков был уволен на следующий день после встречи с послом США Джорджем Кентом. А экс-генпрокурор Виктор Шокин - после звонка президента США Джо Байдена, который на тот момент был вице-президентом.

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