"Позавидовал" Медведчуку? Оливер Стоун позвал Путина в крестные

Ранее Стоун записал с Владимиром Путиным большое интервью для своего нового фильма. Во время записи президент России рассказал, что не так давно стал крестным отцом известного украинского политика Виктора Медведчука.

При этом российский лидер добавил, что от такого приглашения в православной традиции отказываться нельзя, к тому же это означает для получателя просьбы стать крёстным то, что ему оказана большая честь. Услышав об этом, Стоун немедленно отреагировал, пригласив Путина крестить и его дочку.

Президент спросил, является ли дочь режиссера православной христианкой? Тот емко ответил: "Сделаем". На это Путин уточнил, что мнение потенциальной крестницы нужно все-таки спросить и учесть. Кстати, дочке Оливера Стоуна – 22 года.

Режиссер спросил у Путина, какому количеству детей он является крестным. По данным РИА Новости, Путин не стал называть число, но отметил, что их единицы.