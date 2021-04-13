"Позарившегося" на Гагарина Зеленского вернул на Землю Пушков: "Пусть не суетится"

"Позарившегося" на успех первого космонавта Юрия Гагарина и на успех советской космонавтики в целом президента Украины Владимира Зеленского вернул на Землю сенатор Алексей Пушков. "Пусть Зеленский не суетится", - отметил он.

Таким образом Пушков прокомментировал высказывание Зеленского о роли Украины в первом полёте в космос. По словам украинского президента, "без лишней скромности" можно сказать, что "покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины".

По словам Пушкова, Зеленский пытается хоть каким-нибудь боком "пристроить" Украину к Юрию Гагарину.

"Но объявить ещё и Гагарина украинцем - вслед за академиком Королёвым, с 20 лет учившимся и работавшим в России, - никак не получается", - написал Пушков в своём Telegram-канале.

Кроме того, сенатор напомнил о том, что на Украине с особой ненавистью проклинают и уничтожают всё то, что связано с Советским Союзом, поэтому пытаться присоединять Украину к достижениям Советов они точно не имеют права.

"Так что пусть Зеленский не суетится", - отметил Пушков, подчеркнув, что Украина не имеет никакого отношения к полёту легендарного Гагарина.