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"Позакрывали дурдомы...": Украинка попыталась оскорбить Донбасс, но получила отпор в прямом эфире
09 октября 2020, 16:35 • 221 • Политика
Украинская экстремистка, попытавшаяся оскорбить жителей Донбасса, указав на низкий уровень их образования, получила неожиданный отпор в прямом эфире. Дозвонившийся на программу зритель посетовал на то, что на Украине "позакрывали все дурдомы", а слова пропагандистки назвал "шагом к очередной тупости".
В эфире одного из украинских телеканалов участница "Правого сектора"* (*организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) негативно высказалась об интеллектуальном уровне населения Донбасса. Об этом написал портал "Новороссия".
По мнению экстремистки, население ДНР в основной массе имеет дипломы ПТУ, а потому ими легко манипулировать:
"Большая часть населения восточных регионов Украины - это люди с ПТУшным образованием. Поэтому они легко поддаются пропаганде", - заявила дама.
Однако за свои высказывания она тут же получила отпор от жителя Краматорска, дозвонившегося в прямой эфир передачи. Слова "правосековки" он назвал "шагом к очередной тупости" и возмутился хамством дамы.
А в заключение своего гневного спича позвонивший назвал всю украинскую власть "душевнобольной":
Свою речь зритель закончил, тем не менее, добрыми пожеланиями всем: "Будьте здоровы!"
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