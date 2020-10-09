"Позакрывали дурдомы...": Украинка попыталась оскорбить Донбасс, но получила отпор в прямом эфире

В эфире одного из украинских телеканалов участница "Правого сектора"* (*организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) негативно высказалась об интеллектуальном уровне населения Донбасса. Об этом написал портал "Новороссия".

По мнению экстремистки, население ДНР в основной массе имеет дипломы ПТУ, а потому ими легко манипулировать:

"Большая часть населения восточных регионов Украины - это люди с ПТУшным образованием. Поэтому они легко поддаются пропаганде", - заявила дама.

Однако за свои высказывания она тут же получила отпор от жителя Краматорска, дозвонившегося в прямой эфир передачи. Слова "правосековки" он назвал "шагом к очередной тупости" и возмутился хамством дамы.

А в заключение своего гневного спича позвонивший назвал всю украинскую власть "душевнобольной":

Позакрывали на Украине дурдомы, а клиенты шестой палаты все пошли во власть.

Свою речь зритель закончил, тем не менее, добрыми пожеланиями всем: "Будьте здоровы!"