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"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
13 марта 2020, 15:35 • 110 • Политика
Китай официально обвинил США в занесении коронавируса, с заявлением выступил дипломат Чжао Лицзянь. Впрочем, эксперты не просто подтверждают версию биооружия, но и выдвигают её, защищая, на протяжении нескольких недель.
Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал, что именно они могли занести коронавирус в Ухань.
Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору Палаты представителей США Роберта Редфилда - директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был арестован.
Лицзянь на своей странице в Twitter задал ряд интересующих его вопросов. Например: когда в Соединённых Штатах был выявлен нулевой пациент и сколько людей заражено сейчас? Также он хотел бы узнать, в каких больницах находятся инфицированные.
Надо сказать, в Китае закрыты все вновь построенные и организованные госпитали для лечения больных коронавирусом. Эпидемия в случае с Поднебесной, судя по всему, идёт на спад. А главной красной точкой стала Европа, в первую очередь Италия. Что касается России, большинство заболевших как раз прибыли из европейских стран.
Биологическое оружие?
Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Своей позицией он поделился в эфире программы "Царьград. Главное" в беседе с Юрием Пронько. Более того, Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. "Картина до боли знакомая", - так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год.
"Те же самые бенефициары - финансовые спекулянты. Те же самые дирижёры - из-за океана. И такая же паника в умах, так сказать, наших чиновников, которые не понимают, что происходит. А некоторые понимают, но делают так, как им говорят оттуда. Из Валютного фонда, из вашингтонских экспертных организаций и так далее", - отметил эксперт в эфире программы.
По мнению Глазьева, если взять отдельно каждую цепочку из происходящего сейчас, то станет понятно главное - всё рукотворно, начиная с коронавируса. И если пригласить биоинженеров, то они смогут рассказать, как этот штамм синтезирован. Причём хорошо известно, что сделать это может только одна страна. И именно у неё есть разветвлённая сеть секретных биологических лабораторий по всему миру, в том числе и на Украине.
Конечно, коронавирус выявлен и в самих Соединённых Штатах, но можно вспомнить о том, что англичане, которые спровоцировали Гитлера на начало Второй мировой войны, стали массовыми жертвами бомбардировок немецкой авиации, подчеркнул эксперт.
Элита от такого в принципе застрахована. При этом американская властвующая элита ещё и вооружена не только информационными технологиями, но и биооружием, которое продолжает развивать вопреки всем международным обязательствам. Кроме того, американская элита имеет огромный арсенал для манипулирования международными финансовыми рынками.
"Там до сих пор господствуют примитивные мальтузианские идеи, можно слышать постоянно, что человечества слишком много, что планета, дескать, столько народу не выдержит, и так далее. Поэтому умирают сегодня, вы смотрите, в основном люди жёлтой расы, так сказать. Это Китай, Корея, Япония. Среди европейцев такая трагическая участь постигает людей с пониженным иммунитетом, стариков, которые традиционно для этой идеологии "золотого миллиарда" рассматривались как балласт", - констатировал Сергей Глазьев.
Глазьев - не единственный, кто придерживается версии искусственного возникновения болезни. Как отметил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию военный эксперт Игорь Никулин, у такой версии есть свои основания.
К примеру, в Россию китайцев ездит раз в 10-15 больше, чем в Иран. Однако в России никакой вспышки коронавируса не произошло, а в Иране уже сотни заболевших. И вот это тоже не укладывается в версию о "природном происхождении штамма". К тому же и сами китайцы уже признали, что очага внутри страны никакого нет, а вирус подбросили извне.
На создание вакцины нужен год. Откуда она у американцев?
Создание вакцины против любого штамма - дело довольно долгое, на это уходит как минимум год, если не больше. Однако уже сейчас американцы и британцы готовы её внедрять, напомнил эксперт. Получается, что она была создана заранее? И это тем более не укладывается в версию о природном происхождении штамма.
К тому же в Китае, где испокон веков традиционно едят всё, что движется, хоть змей, хоть летучих мышей, никогда раньше не было серьёзных заболеваний. А тут вдруг за последние два десятилетия было выявлено сразу восемь опасных коронавирусов, которыми заразились люди. И это стало происходить сразу после того, как американцы в 1999 году приняли программу создания этнически специфического биологического оружия. Так что всё это неспроста, считает Никулин.
"Как удачно, под Новый год"
По мнению Игоря Никулина, причин для подозрений, что коронавирус - это биооружие США, более чем достаточно. Во-первых, время и место слишком уж удачно подобраны, чтобы считаться простым совпадением. Сейчас между Китаем и США разгар торговой войны, а американский президент Дональд Трамп ещё полгода назад говорил о том, что если китайцы не одумаются, то сильно пожалеют.
Почему вспышка случилась в Ухане, а не в Пекине, Гонконге или Шанхае, тоже примерно понятно. В Гонконге идёт проамериканский "майдан". В Шанхае очень много американских представительств, там почти все американские компании, там и тысячи американцев работают, если не десятки тысяч. А Пекин - столица, там слишком большие меры контроля, там миллион камер с фиксацией лиц, поясняет эксперт.
К тому же в Ухане было американское консульство. Но они его закрыли, причём до того, как китайцы объявили об эпидемии, рассказывает эксперт. Значит, они об этом знали заранее? Тоже не в их пользу информация, отмечает Никулин.
Экономическое удушение
С его мнением согласен и военный обозреватель "КП" Виктор Баранец. Он указывает, что сегодня в мире существует примерно 400 центров и лабораторий Соединённых Штатов Америки, в которых разрабатывается биологическое оружие. Причём примерно 40 из них расположены поблизости от российских границ.
Что же касается Китая, то город Ухань, где произошла вспышка, расположен в самом центре страны - просто идеальное место для распространения опасного вируса по всему Китаю, поясняет Баранец. Вдобавок вспышка случилась как раз накануне китайского Нового года. То есть в 11-миллионный город дополнительно приехали ещё 5 миллионов человек, а когда появились первые симптомы, эти 5 миллионов уже разъехались кто куда, указывает эксперт. В этой связи он также вспоминает об обещании Трампа заставить Китай "сильно пожалеть", что ввязался в торговую войну с США.
Таким образом, мы можем говорить, что и коронавирус - это уже, так сказать, новый способ борьбы Соединённых Штатов Америки за своё глобальное превосходство над главными противниками. "Я такого варианта не исключаю, хотя об этом, конечно, надо говорить очень осторожно", - добавил Баранец.
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