"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. Он написал, что именно они могли занести коронавирус в Ухань.

Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору Палаты представителей США Роберта Редфилда - директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был арестован.

Лицзянь на своей странице в Twitter задал ряд интересующих его вопросов. Например: когда в Соединённых Штатах был выявлен нулевой пациент и сколько людей заражено сейчас? Также он хотел бы узнать, в каких больницах находятся инфицированные.

"2/2 CDC был пойман с поличным. Когда нулевой пациент обнаружен в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы, куда привезли инфицированных? Вероятно, американская армия принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснение!" - написал китайский чиновник, чьи слова в том числе цитирует "Утро.ру".

Надо сказать, в Китае закрыты все вновь построенные и организованные госпитали для лечения больных коронавирусом. Эпидемия в случае с Поднебесной, судя по всему, идёт на спад. А главной красной точкой стала Европа, в первую очередь Италия. Что касается России, большинство заболевших как раз прибыли из европейских стран.

Биологическое оружие?

Экономист, академик РАН Сергей Глазьев уверен, что коронавирус создан рукотворно. Своей позицией он поделился в эфире программы "Царьград. Главное" в беседе с Юрием Пронько. Более того, Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. "Картина до боли знакомая", - так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год.

"Те же самые бенефициары - финансовые спекулянты. Те же самые дирижёры - из-за океана. И такая же паника в умах, так сказать, наших чиновников, которые не понимают, что происходит. А некоторые понимают, но делают так, как им говорят оттуда. Из Валютного фонда, из вашингтонских экспертных организаций и так далее", - отметил эксперт в эфире программы.

По мнению Глазьева, если взять отдельно каждую цепочку из происходящего сейчас, то станет понятно главное - всё рукотворно, начиная с коронавируса. И если пригласить биоинженеров, то они смогут рассказать, как этот штамм синтезирован. Причём хорошо известно, что сделать это может только одна страна. И именно у неё есть разветвлённая сеть секретных биологических лабораторий по всему миру, в том числе и на Украине.

Американцы вовсю испытывают вирусы на наших, по сути, соотечественниках. Так что у них полный арсенал биологического оружия. То, что сегодня происходит, мы с вами обсуждали и год назад, и два, и три, и четыре, мы всё это с вами предвидели. И это проявление гибридной войны США против не контролируемых ими участков экономики является совершенно понятным и логичным.

Конечно, коронавирус выявлен и в самих Соединённых Штатах, но можно вспомнить о том, что англичане, которые спровоцировали Гитлера на начало Второй мировой войны, стали массовыми жертвами бомбардировок немецкой авиации, подчеркнул эксперт.