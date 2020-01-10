|
"Поймали монстра": Отдавший приказ о ликвидации Трамп рассказал о намерениях Сулеймани
10 января 2020, 12:24 • 4 • В мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, который был убит в результате спецоперации в Багдаде, планировал взорвать одно из американских посольств. "Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал взрыв одного из американских посольств.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер сравнил Сулеймани с монстром.
"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его", - отметил он.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон намеревался устранить иранского генерала уже давно.
"Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это потому, что они хотели взорвать наше посольство", - сказал Трамп, не уточнив, о каком именно диппредставительстве США идет речь.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала за несколько минут. В частности, утверждали инсайдеры NYT, политик за несколько минут принял решение нанести удар по автомобилю, в котором передвигался командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.
По данным издания, если бы Сулеймани встречали представители иракских властей, роковой удар не был бы нанесён.
Напомним, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит Сулеймани и еще девять человек, была проведена 3 января. В эти дни в иракской столице было неспокойно - протестующие, возмущенные атакой США по военным базам принадлежащим поддерживаемым Ираном иракским ополченцам, атаковали посольство США в Багдаде.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
4
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2020, 12:09
|
08 января 2020, 11:39
|
08 января 2020, 11:39
|
08 января 2020, 21:24
|
05 января 2020, 15:24
|
03 января 2020, 14:39
|
06 января 2020, 01:09