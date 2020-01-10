"Поймали монстра": Отдавший приказ о ликвидации Трамп рассказал о намерениях Сулеймани

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал взрыв одного из американских посольств.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер сравнил Сулеймани с монстром.

"Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его", - отметил он.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон намеревался устранить иранского генерала уже давно.

"Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это потому, что они хотели взорвать наше посольство", - сказал Трамп, не уточнив, о каком именно диппредставительстве США идет речь.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала за несколько минут. В частности, утверждали инсайдеры NYT, политик за несколько минут принял решение нанести удар по автомобилю, в котором передвигался командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

По данным издания, если бы Сулеймани встречали представители иракских властей, роковой удар не был бы нанесён.

Напомним, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит Сулеймани и еще девять человек, была проведена 3 января. В эти дни в иракской столице было неспокойно - протестующие, возмущенные атакой США по военным базам принадлежащим поддерживаемым Ираном иракским ополченцам, атаковали посольство США в Багдаде.