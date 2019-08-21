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"Пойдут писать в вино?" Ведущие "Рустави 2" устроили демарш в прямом эфире
21 августа 2019, 14:54 • 192 • Политика
После увольнения прежнего гендиректора телеканала "Рустави 2", а потом еще и журналиста Георгия Габунии, обматерившего президента России Владимира Путина, сразу два других ведущих этого же СМИ в прямом эфире устроили своеобразный демарш. Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили прервали выпуск новостей, чтобы заявить о своем увольнении. В соцсети же предположили версии, куда они пойдут. Одни предложили, что "сбегут на Украину", другие - что "пойдут писать в вино".
Накануне стало известно о том, что оскандалившийся ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния, оскорбивший и обматеривший президента России Владимира Путина в прямом эфире, уволен.
Это случилось, напомним, вскоре после увольнения прежнего гендиректора телеканала Ники Гварамии. Тот, как и его подопечный журналист, тоже успел попасть в русофобский скандал своим заявлением про грузинское вино, направляемое в Россию. Напомним, это тот самый Гварамия, который обещал мочиться в экспортируемое вино.
Но скандалы, судя по всему, телеканалу грозят и дальше. Так, после известия об увольнении Габунии сразу два других ведущих этого же СМИ в прямом эфире устроили своеобразный демарш. Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили прервали выпуск новостей, чтобы заявить о своем увольнении.
"Красные линии пересечены. В "Рустави 2" началась тотальная чистка", - заявил Сесиашвили, добавив, что это, мол, - конец и для него, и для "такого "Рустави 2", который я любил и который ценили зрители".
Джоджуа же заявила, что они уходят, чтобы "продолжить борьбу за спасение страны". Правда, направление указывать не стала. Зато в соцсетях это сделали за телеведущих. Одни предположили, что журналисты сбегут на Украину, по примеру Саакашвили, другие - что те пойдут писать в вино.
"Песни попоют, а потом пойдут писать в боржоми и плевать в вино? Нет уж, спасибо, - пишет в Twitter @mkacapov"
"Ждите их появления на Украине", - предположил политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в телеграм-канале.
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