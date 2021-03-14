"Пойдут даже против толпы": В США объяснили, почему американские военные так боятся русских

Власти США регулярно заявляют с высоких трибун о том, что Россия вместе с Китаем представляют главную угрозу для Штатов, в связи с чем Вашингтон постоянно беспокоит вопрос военного сдерживания Москвы. В США объяснили, почему на самом деле американские военные так боятся русских: "Пойдут даже против толпы врагов".

Американец анонимно рассказал причину страха перед Россией. По его словам, всё дело в силе духа, которой знамениты русские бойцы. В интернете есть много роликов о том, как российские военные справляются с трудностями. Эти видео демонстрируют главные достоинства русской армии - изобретательность и стремление идти до конца, невзирая на обстоятельства.

Русские, даже будучи одни против большой толпы врагов, всё равно не сдаются, идут в бой и побеждают. Они готовы даже без экипировки вступить в бой. Силы духа у них не отнять, - приводит слова американца портал "Молитвы на каждый день".

Ранее американский ветеран боевых действий Стив Солу из Аризоны признался, что восхищён поступком Романа Филипова, который погиб смертью героя в Сирии. Самолёт Филипова Су-25М был сбит боевиками в феврале 2018 года. Российский лётчик успел катапультироваться, но оказался окружён превосходящими силами противника. Филипов некоторое время отстреливался от террористов из пистолета Стечкина, однако был тяжело ранен. Тогда он подпустил к себе боевиков поближе и взорвал гранату с криком: "Это вам за пацанов".

Поступок лётчика-героя так впечатлил Солу, что он решил помочь его семье. При этом ветеран признался, что не уверен, хватило бы у него мужества поступить так же в похожей ситуации.