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"Пойдут даже против толпы": В США объяснили, почему американские военные так боятся русских

14 марта 2021, 19:05  •  221 • Политика
Власти США регулярно заявляют с высоких трибун о том, что Россия вместе с Китаем представляют главную угрозу для Штатов, в связи с чем Вашингтон постоянно беспокоит вопрос военного сдерживания Москвы. В США объяснили, почему на самом деле американские военные так боятся русских: "Пойдут даже против толпы врагов".
Американец анонимно рассказал причину страха перед Россией. По его словам, всё дело в силе духа, которой знамениты русские бойцы. В интернете есть много роликов о том, как российские военные справляются с трудностями. Эти видео демонстрируют главные достоинства русской армии - изобретательность и стремление идти до конца, невзирая на обстоятельства.
Русские, даже будучи одни против большой толпы врагов, всё равно не сдаются, идут в бой и побеждают. Они готовы даже без экипировки вступить в бой. Силы духа у них не отнять, - приводит слова американца портал "Молитвы на каждый день".
Ранее американский ветеран боевых действий Стив Солу из Аризоны признался, что восхищён поступком Романа Филипова, который погиб смертью героя в Сирии. Самолёт Филипова Су-25М был сбит боевиками в феврале 2018 года. Российский лётчик успел катапультироваться, но оказался окружён превосходящими силами противника. Филипов некоторое время отстреливался от террористов из пистолета Стечкина, однако был тяжело ранен. Тогда он подпустил к себе боевиков поближе и взорвал гранату с криком: "Это вам за пацанов".
Поступок лётчика-героя так впечатлил Солу, что он решил помочь его семье. При этом ветеран признался, что не уверен, хватило бы у него мужества поступить так же в похожей ситуации.

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