|
"Пойду пешком и полуголым": Немцам за две минуты объяснили, какой будет жизнь без России
01 апреля 2022, 15:40 • 155 • Политика
Немцам за две минуты объяснили, какой будет жизнь без России. В Германии вышел ролик, наглядно показывающий, как изменится жизнь обычных людей, если Берлин начнёт бойкотировать все страны, которые ему не нравятся. Ролик заканчивается словами "Пойду пешком и полуголым".
Немецкий телеканал NDR выпустил ролик, в котором попытался объяснить, почему нельзя бойкотировать Россию и Китай. По сюжету пара сидит за столом и обсуждает тему бойкота. В какой-то момент оба приходят к выводу, что с Россией, Китаем, а также африканскими и ближневосточными странами просто нельзя иметь дело.
Тогда в разговор вмешивается закадровый голос, который доступно объясняет, что будет, если Германия прекратит торговлю с этими странами. В результате у пары исчезают смартфон, телевизор, ноутбук и обручальное кольцо, которые сделаны из китайских редкоземельных металлов, а потом фруктовая газировка и мандарины, которые тоже оказались китайскими.
- продолжает рассуждать голос.
Главный герой заявляет, что у него электрокар, которому не нужен бензин или газ. На что закадровый голос отвечает: "Для электрокаров нужен кобальт из Конго". После чего машина исчезает.
- в отчаянии говорит главный герой.
Но тут оказывается, что без редкоземельных металлов ветряк тоже не построить.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва будет продавать свой газ недружественным странам только за рубли. Германия и Франция сразу же отказались оплачивать поставки в рублях.
Подпишитесь на нас
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2022, 19:35
|
30 марта 2022, 12:20
|
29 марта 2022, 06:00
|
26 марта 2022, 17:20
|
26 марта 2022, 15:00
|
31 марта 2022, 12:50
|
28 марта 2022, 03:10