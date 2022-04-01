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"Пойду пешком и полуголым": Немцам за две минуты объяснили, какой будет жизнь без России

01 апреля 2022, 15:40  •  155 • Политика
Немцам за две минуты объяснили, какой будет жизнь без России. В Германии вышел ролик, наглядно показывающий, как изменится жизнь обычных людей, если Берлин начнёт бойкотировать все страны, которые ему не нравятся. Ролик заканчивается словами "Пойду пешком и полуголым".
Немецкий телеканал NDR выпустил ролик, в котором попытался объяснить, почему нельзя бойкотировать Россию и Китай. По сюжету пара сидит за столом и обсуждает тему бойкота. В какой-то момент оба приходят к выводу, что с Россией, Китаем, а также африканскими и ближневосточными странами просто нельзя иметь дело.
Тогда в разговор вмешивается закадровый голос, который доступно объясняет, что будет, если Германия прекратит торговлю с этими странами. В результате у пары исчезают смартфон, телевизор, ноутбук и обручальное кольцо, которые сделаны из китайских редкоземельных металлов, а потом фруктовая газировка и мандарины, которые тоже оказались китайскими.
Без газа и нефти из России, Катара или Саудовской Аравии не будет отопления. Никакой одежды, нижнее бельё пропадёт. Уже подумали о топливе для машины?
- продолжает рассуждать голос.
Главный герой заявляет, что у него электрокар, которому не нужен бензин или газ. На что закадровый голос отвечает: "Для электрокаров нужен кобальт из Конго". После чего машина исчезает.
Отлично, пойду пешком полуголый жить в неотапливаемую хижину с собственным ветряком!
- в отчаянии говорит главный герой.
Но тут оказывается, что без редкоземельных металлов ветряк тоже не построить.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва будет продавать свой газ недружественным странам только за рубли. Германия и Франция сразу же отказались оплачивать поставки в рублях.

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