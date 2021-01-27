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"Появляется какая-то надежда...": США пошли навстречу России. Но есть нюанс

27 января 2021, 14:05  •  98 • Политика
США пошли навстречу России в вопросе продления ДСНВ: "Появляется какая-то надежда…". Но есть нюанс. Игорь Коротченко обратил внимание, что ряд других важных соглашений по оружию ранее уже утратили силу, но так и не возобновили действие.
Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова о достижении соглашения по поводу продления ДСНВ.
Дипломат сообщил прессе, что договор будет пролонгирован на условиях российской стороны, то есть на срок 5 лет и без каких-либо дополнений и "довесков ".
Коротченко в беседе с корреспондентом телеканала Царьград назвал этот шаг очень важным и знаковым моментом. Он заметил, что данное соглашение вселяет надежду на то, что новые обитатели Белого дома всё же более-менее адекватны.
"Это говорит о том, что новая администрация США реально смотрит на вещи. По крайней мере, в вопросах ограничения стратегических наступательных вооружений. А это, безусловно, препятствие для дальнейшей гонки ядерных вооружений. Появляется какая-то надежда, что новая администрация США всё-таки будет лучше, чем её предшественники. Хотя бы с точки зрения стратегической стабильности и приверженности тем международным обязательствам, которые Вашингтон взял на себя", - отметил эксперт.
Он, однако, обратил внимание, что, помимо СНВ-3, существуют, к сожалению, и другие соглашения, которые действовали, но утратили силу при прошлом американском президенте Дональде Трампе.
"Это договор по ракетам средней и меньшей дальности, например. А это означает, что от администрации США можно ожидать, например, размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Поскольку никаких договоров, которые ограничивают это, нет", - резюмировал собеседник "Первого русского".

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