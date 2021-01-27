"Появляется какая-то надежда...": США пошли навстречу России. Но есть нюанс

Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Сергея Рябкова о достижении соглашения по поводу продления ДСНВ.

Дипломат сообщил прессе, что договор будет пролонгирован на условиях российской стороны, то есть на срок 5 лет и без каких-либо дополнений и "довесков ".

Коротченко в беседе с корреспондентом телеканала Царьград назвал этот шаг очень важным и знаковым моментом. Он заметил, что данное соглашение вселяет надежду на то, что новые обитатели Белого дома всё же более-менее адекватны.

"Это говорит о том, что новая администрация США реально смотрит на вещи. По крайней мере, в вопросах ограничения стратегических наступательных вооружений. А это, безусловно, препятствие для дальнейшей гонки ядерных вооружений. Появляется какая-то надежда, что новая администрация США всё-таки будет лучше, чем её предшественники. Хотя бы с точки зрения стратегической стабильности и приверженности тем международным обязательствам, которые Вашингтон взял на себя", - отметил эксперт.

Он, однако, обратил внимание, что, помимо СНВ-3, существуют, к сожалению, и другие соглашения, которые действовали, но утратили силу при прошлом американском президенте Дональде Трампе.