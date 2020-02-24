Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
В «Слуге народа» заявили о готовности к дискуссии по закону о госязыке
Я живу на 100 рублей в день
В Совфеде прокомментировали слова Дуды об «агрессии России» на Украине
Главная / В мире

"Появление коронавируса изменило все прогнозы": МВФ предположил "наихудший сценарий" развития мировой экономики

24 февраля 2020, 18:39  •  37 • В мире
Снижение "деловой активности" в Китае на фоне распространения нового штамма коронавируса заставило МВФ рассмотреть два сценария развития мировой экономики. При этом один из них - "наихудший". "Появление коронавируса изменило все прогнозы", - считает глава фонда.
Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в ходе выступления в Эр-Рияде, отметив, что первоначальный прогноз роста экономики так или иначе, но претерпит изменения. Напомним, в январе фонд заявил о росте мировой экономики на 3,3%. Однако появление коронавируса "спутало все прогнозы".
В своём выступлении Георгиева раскрыла суть двух сценариев, которые рассматривают в МВФ. Первый из них, более благоприятный, предполагает, что эпидемия в ближайшее время пойдёт на убыль. В этом случае экономика Китая получит возможность не только быстро восстановиться, но и наверстает упущенное из-за распространения заболевания.
При таком развитии событий мировая экономика практически не пострадает, а её рост в МВФ оценивают в 3,2%, что очень отличается от первоначального прогноза.
Тем не менее, продолжила Георгиева, приходится рассматривать и другой сценарий - наихудший. При этом варианте предполагается, что вирус, несмотря на все меры, предпринятые Китаем, продолжит распространяться по всему миру. Это, отметила директор-распорядитель МВФ, "неизбежно скажется на экономической составляющей".
В связи с этим, уверена Кристалина Георгиева, глобальное сотрудничество важно, как никогда ранее: ведь здравоохранение развито далеко не во всех странах.
"Настало время признать наличие рисков для стран с плохо развитой системой здравоохранения", - заявила Георгиева.
По ее словам, МВФ готов таким странам предоставить необходимые кредиты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
24 февраля 2020, 15:24
Разоблачение "героев Майдана" прикрыли "лживой пропагандой", на сцену вышли "тупые рожи" - Портнов
23 февраля 2020, 23:09
"Пентагон спустил в унитаз примерно 715 млн "зелёных": В Сети отреагировали на потерю США оружия для Сирии
24 февраля 2020, 02:24
"Методы бульварных журналистов": Русские дипломаты ответили на обвинения США в кибератаках на Грузию
24 февраля 2020, 15:09
Эсминец «свободы»: ВМС США объяснили заход американского военного корабля в Чёрное море
24 февраля 2020, 12:09
"Убийцам раздали медали": Скабеева задала неудобный вопрос Зеленскому после требования наказать протестующих
23 февраля 2020, 16:39
В ЕС не смогли принять бюджет на 2021 – 2027 годы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
20 февраля 2020, 13:54
"Трепло!" - "Нет, ты трепло!": Зеленский прилюдно поссорился с бойцом ВСУ
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел
18 февраля 2020, 19:39
"Русские, спасайте, убивают!": В Сирии толпа мирных жителей едва не растерзала американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.