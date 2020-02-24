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"Появление коронавируса изменило все прогнозы": МВФ предположил "наихудший сценарий" развития мировой экономики
24 февраля 2020, 18:39 • 37 • В мире
Снижение "деловой активности" в Китае на фоне распространения нового штамма коронавируса заставило МВФ рассмотреть два сценария развития мировой экономики. При этом один из них - "наихудший". "Появление коронавируса изменило все прогнозы", - считает глава фонда.
Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в ходе выступления в Эр-Рияде, отметив, что первоначальный прогноз роста экономики так или иначе, но претерпит изменения. Напомним, в январе фонд заявил о росте мировой экономики на 3,3%. Однако появление коронавируса "спутало все прогнозы".
В своём выступлении Георгиева раскрыла суть двух сценариев, которые рассматривают в МВФ. Первый из них, более благоприятный, предполагает, что эпидемия в ближайшее время пойдёт на убыль. В этом случае экономика Китая получит возможность не только быстро восстановиться, но и наверстает упущенное из-за распространения заболевания.
При таком развитии событий мировая экономика практически не пострадает, а её рост в МВФ оценивают в 3,2%, что очень отличается от первоначального прогноза.
Тем не менее, продолжила Георгиева, приходится рассматривать и другой сценарий - наихудший. При этом варианте предполагается, что вирус, несмотря на все меры, предпринятые Китаем, продолжит распространяться по всему миру. Это, отметила директор-распорядитель МВФ, "неизбежно скажется на экономической составляющей".
В связи с этим, уверена Кристалина Георгиева, глобальное сотрудничество важно, как никогда ранее: ведь здравоохранение развито далеко не во всех странах.
По ее словам, МВФ готов таким странам предоставить необходимые кредиты.
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