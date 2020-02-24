"Появление коронавируса изменило все прогнозы": МВФ предположил "наихудший сценарий" развития мировой экономики

Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала в ходе выступления в Эр-Рияде, отметив, что первоначальный прогноз роста экономики так или иначе, но претерпит изменения. Напомним, в январе фонд заявил о росте мировой экономики на 3,3%. Однако появление коронавируса "спутало все прогнозы".

В своём выступлении Георгиева раскрыла суть двух сценариев, которые рассматривают в МВФ. Первый из них, более благоприятный, предполагает, что эпидемия в ближайшее время пойдёт на убыль. В этом случае экономика Китая получит возможность не только быстро восстановиться, но и наверстает упущенное из-за распространения заболевания.

При таком развитии событий мировая экономика практически не пострадает, а её рост в МВФ оценивают в 3,2%, что очень отличается от первоначального прогноза.

Тем не менее, продолжила Георгиева, приходится рассматривать и другой сценарий - наихудший. При этом варианте предполагается, что вирус, несмотря на все меры, предпринятые Китаем, продолжит распространяться по всему миру. Это, отметила директор-распорядитель МВФ, "неизбежно скажется на экономической составляющей".

В связи с этим, уверена Кристалина Георгиева, глобальное сотрудничество важно, как никогда ранее: ведь здравоохранение развито далеко не во всех странах.

"Настало время признать наличие рисков для стран с плохо развитой системой здравоохранения", - заявила Георгиева.

По ее словам, МВФ готов таким странам предоставить необходимые кредиты.