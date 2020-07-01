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"Появились призывы "свести счёты с русскими": Посольство России в США приняло меры
01 июля 2020, 10:00 • 110 • Политика
Посольство России в США обеспокоено призывами "свести счёты с русскими" после публикации в газете The New York Times фейка о премиях за убийства американских солдат в Афганистане.
Российское посольство в США приняло меры в связи с угрозами в соцсетях "свести счёты с русскими". Подробностями произошедшего поделился посол России в США Анатолий Антонов.
Причиной всплеска ненависти к русским стала недавняя публикация газеты The New York Times. В статье издания утверждалось, будто бы Россия платит исламским боевикам премии за убийства американских солдат в Афганистане. Пентагон и лично президент США Дональд Трамп опровергли данную информацию, назвав её фейком.
Он добавил, что посольство России уже передало все материалы по этому поводу в правоохранительные органы США и Госдеп. Антонов выразил надежду, что Вашингтон выполнит обязательства по защите дипломатических учреждений.
Также посол указал на явную надуманность и провокационный характер материала NYT, который ссылается на слова некоего анонимного источника. По мнению дипломата, имеет место срежиссированная русофобская кампания, запущенная в тот момент, когда у многих американцев зашкаливают негативные эмоции на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране.
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