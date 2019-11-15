"Появилась робкая-робкая надежда": В Госдуме восстали против финансово-экономического разврата - Делягин

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти "к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики". Инициативу прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин в передаче "Мобильный Делягин" на канале Царьград.

По его словам, впервые за долгие годы в России появилась "робкая-робкая надежда" на позитивные изменения в социально-экономической сфере. Всё благодаря двум комитетам Госдумы - комитету по экономической политике и комитету по финансовым рынкам. Они указали на необходимость восстановления валютного контроля, от которого категорически отказывается либеральная социально-экономическая власть, и на необходимость восстановления "валютного коридора".

"То есть на необходимость признания ответственности Банка России за курс национальной валюты. Это прописано в Конституции, но Банк России систематически отрицает это", - уточняет Михаил Делягин.

Он напоминает, что валютная катастрофа 2014 года в России началась не из-за Украины, а из-за "невинного" интервью первого заместителя руководителя Банка России Ксении Юдаевой, которая очень подробно, убедительно и доказательно разъяснила, что Банк России снимает с себя всякую ответственность за состояние национальной валюты. Именно после этого, по словам экономиста, только за январь бегство капитала из России составило около 20 миллиардов долларов.