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"Появилась робкая-робкая надежда": В Госдуме восстали против финансово-экономического разврата - Делягин

15 ноября 2019, 10:54  •  108 • Политика
В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля. "Появилась робкая-робкая надежда... в Госдуме восстали против финансово-экономического разврата", - прокомментировал новость экономист Михаил Делягин.
Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти "к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики". Инициативу прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин в передаче "Мобильный Делягин" на канале Царьград.
По его словам, впервые за долгие годы в России появилась "робкая-робкая надежда" на позитивные изменения в социально-экономической сфере. Всё благодаря двум комитетам Госдумы - комитету по экономической политике и комитету по финансовым рынкам. Они указали на необходимость восстановления валютного контроля, от которого категорически отказывается либеральная социально-экономическая власть, и на необходимость восстановления "валютного коридора".
"То есть на необходимость признания ответственности Банка России за курс национальной валюты. Это прописано в Конституции, но Банк России систематически отрицает это", - уточняет Михаил Делягин.
Он напоминает, что валютная катастрофа 2014 года в России началась не из-за Украины, а из-за "невинного" интервью первого заместителя руководителя Банка России Ксении Юдаевой, которая очень подробно, убедительно и доказательно разъяснила, что Банк России снимает с себя всякую ответственность за состояние национальной валюты. Именно после этого, по словам экономиста, только за январь бегство капитала из России составило около 20 миллиардов долларов.
"И два комитета Государственной Думы, а в том числе крайне нелюбимые мной представители "Единой России", восстали против этого омерзительного разврата. Пусть даже и финансово-экономического разврата, а не только обычного", - подытожил Михаил Делягин.

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