|
"Появилась робкая-робкая надежда": В Госдуме восстали против финансово-экономического разврата - Делягин
15 ноября 2019, 10:54 • 108 • Политика
В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля. "Появилась робкая-робкая надежда... в Госдуме восстали против финансово-экономического разврата", - прокомментировал новость экономист Михаил Делягин.
Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти "к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики". Инициативу прокомментировал экономист и политолог Михаил Делягин в передаче "Мобильный Делягин" на канале Царьград.
По его словам, впервые за долгие годы в России появилась "робкая-робкая надежда" на позитивные изменения в социально-экономической сфере. Всё благодаря двум комитетам Госдумы - комитету по экономической политике и комитету по финансовым рынкам. Они указали на необходимость восстановления валютного контроля, от которого категорически отказывается либеральная социально-экономическая власть, и на необходимость восстановления "валютного коридора".
Он напоминает, что валютная катастрофа 2014 года в России началась не из-за Украины, а из-за "невинного" интервью первого заместителя руководителя Банка России Ксении Юдаевой, которая очень подробно, убедительно и доказательно разъяснила, что Банк России снимает с себя всякую ответственность за состояние национальной валюты. Именно после этого, по словам экономиста, только за январь бегство капитала из России составило около 20 миллиардов долларов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
108
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2019, 07:09
|
09 ноября 2019, 01:54
|
10 ноября 2019, 23:24
|
14 ноября 2019, 07:28
|
10 ноября 2019, 03:54
|
12 ноября 2019, 07:54
|
10 ноября 2019, 20:09