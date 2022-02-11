"PowerPoint-рейнджеры": Украинский генерал унизил армию ВСУ

Украинский генерал, бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос, унизил украинскую армию, рассказав в интервью о состоянии вооружённых сил. По мнению военного, иначе как "PowerPoint-рейнджеры" большую часть армии назвать сложно.

В интервью, данном изданию "Новое время", генерал рассказал о том, что "на бумаге" выросло целое поколение украинских военнослужащих. По его словам, финансирование армии стало сокращаться в 1990-х, также уменьшилось количество тренировок и учений на полигонах. Сергей Кривонос утверждает, что уровень подготовки и в целом значимость военнослужащих стали оценивать по количеству бумаг - "нужных и ненужных". В тот момент боеспособность украинской армии начала переходить в бумажный формат, а уровень подготовки отслеживали по порядку в расположении и количеству разных папок и тетрадей.

"И уже позже выросло поколение PowerPoint-рейнджеров, которые делали шикарные презентации, красивые мультики, картинки, слайды", - сказал он.

По словам генерала, начальство настолько привыкло к такой форме отчётности, что текстовые документы стали проходить "мимо" - "а давай нам мультики", как мы говорили, смеялись".

Теперь же многие из этих военных служат в "самой сильной армии Европы".