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"PowerPoint-рейнджеры": Украинский генерал унизил армию ВСУ

11 февраля 2022, 11:25  •  104 • Политика
Украинский генерал, бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос, унизил украинскую армию, рассказав в интервью о состоянии вооружённых сил. По мнению военного, иначе как "PowerPoint-рейнджеры" большую часть армии назвать сложно.
В интервью, данном изданию "Новое время", генерал рассказал о том, что "на бумаге" выросло целое поколение украинских военнослужащих. По его словам, финансирование армии стало сокращаться в 1990-х, также уменьшилось количество тренировок и учений на полигонах. Сергей Кривонос утверждает, что уровень подготовки и в целом значимость военнослужащих стали оценивать по количеству бумаг - "нужных и ненужных". В тот момент боеспособность украинской армии начала переходить в бумажный формат, а уровень подготовки отслеживали по порядку в расположении и количеству разных папок и тетрадей.
"И уже позже выросло поколение PowerPoint-рейнджеров, которые делали шикарные презентации, красивые мультики, картинки, слайды", - сказал он.
По словам генерала, начальство настолько привыкло к такой форме отчётности, что текстовые документы стали проходить "мимо" - "а давай нам мультики", как мы говорили, смеялись".
Теперь же многие из этих военных служат в "самой сильной армии Европы".

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