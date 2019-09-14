"Повысить цену на 8,4%": Минфин просят поднять стоимость водки

Минфину предложили со следующего года повысить минимальную цену на водку до 223 рублей за бутылку в 0,5 литра. Инициатива поступила от Союза производителей алкогольной продукции (СПАП).

"Мы направили в Минфин цифру 233 рубля за полулитровую бутылку", - сказал глава СПАП Игорь Косарев на полях Московского финансового форума.

Сейчас минимальная розничная цена за 0,5 литра водки составляет 215 рублей. Если Минфин примет предложение СПАП, то цена на водку в России увеличится примерно на 8,4% по сравнению с нынешней.

Отмечается, что обсуждение данного вопроса в Минфине должно пройти в сентябре, а решение должны принять не позже 1 января 2020 года. В ведомстве подтвердили, что предложение СПАП поступило ещё на прошлой неделе, сообщает "РИА Новости".

Напомним, что минимальная розничная цена (МРЦ) на водку была введена в России с целью борьбы с дешёвой низкокачественной контрафактной продукцией на рынке.