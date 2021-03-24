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"Повысить пособия в России можно, если": В Госдуме придумали, как помочь гражданам
24 марта 2021, 03:40 • 12 • Политика
В Госдуме нашли способ повысить пособия в России. Надо вначале поднять прожиточный минимум и МРОТ, считает Сергей Миронов.
Для повышения пособий в России необходимо вначале увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Такое мнение высказал депутат Госдумы и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
П его словам, прожиточный минимум в России надо увеличить до 31 тысячи рублей, а МРОТ и вовсе до 50-60 тысяч. Если это сделать, то вслед за этим повысятся и привязанные к МРОТ и прожиточному минимуму пособия, уверен парламентарий.
- приводит слова Миронова URA.RU.
Также парламентарий посетовал, что в России нет целенаправленной политики по снижению бедности, хотя соответствующая цель поставлена. Миронов считает, что для достижения этой цели необходимо разработать детальный план действий.
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