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"Повторяют сценарий "жёлтых жилетов": Кинорежиссёр Шахназаров оценил постановку акций оппозиции в Москве

07 сентября 2019, 03:24  •  20 • Политика
Оппозиция каждые выходные устраивает митинги в Москве. Стоит ли опасаться новой акции в "день тишины" и кто за всем этим стоит, прокомментировал кинорежиссёр Карен Шахназаров. "Они все учатся на Западе. Они повторяют сценарий "жёлтых жилетов", - отмечает он.
Последние месяцы оппозиция каждые выходные устраивает свои акции в Москве. Субботние митинги "борцов с режимом" для Царьграда прокомментировал генеральный директор Киноконцерна "Мосфильм", народный артист России и кинорежиссёр Карен Шахназаров.
По его словам, российская оппозиция повторяет сценарий "жёлтых жилетов", и это лишний раз говорит о том, что кто-то этим руководит. То есть кто-то этот сценарий прописал, и по нему они действуют.
"Сценарий понятен. Они все учатся на Западе. Они повторяют сценарий "жёлтых жилетов", - сказал Карен Шахназаров в интервью Царьграду.
При этом Шахназаров считает, что опасаться "субботних митингов" не стоит. Страшно, когда на митинг выходят шахтеры. А когда это делают студенты Высшей школы экономики, это не очень страшно. Тем более, что лидеров в этой разношерстной компании нет, никаких.
"Поэтому на самом деле они на сегодняшний день, на мой взгляд, не представляют какой-то серьёзной угрозы. Но могут пошуметь", - считает кинорежиссер.

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