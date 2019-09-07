"Повторяют сценарий "жёлтых жилетов": Кинорежиссёр Шахназаров оценил постановку акций оппозиции в Москве

Последние месяцы оппозиция каждые выходные устраивает свои акции в Москве. Субботние митинги "борцов с режимом" для Царьграда прокомментировал генеральный директор Киноконцерна "Мосфильм", народный артист России и кинорежиссёр Карен Шахназаров.

По его словам, российская оппозиция повторяет сценарий "жёлтых жилетов", и это лишний раз говорит о том, что кто-то этим руководит. То есть кто-то этот сценарий прописал, и по нему они действуют.

"Сценарий понятен. Они все учатся на Западе. Они повторяют сценарий "жёлтых жилетов", - сказал Карен Шахназаров в интервью Царьграду.

При этом Шахназаров считает, что опасаться "субботних митингов" не стоит. Страшно, когда на митинг выходят шахтеры. А когда это делают студенты Высшей школы экономики, это не очень страшно. Тем более, что лидеров в этой разношерстной компании нет, никаких.