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"Повторяют одно и то же": В Госдуме прослушали запись разговора о Навальном и поделились выводами
05 сентября 2020, 14:00 • 93 • Политика
В Госдуме прослушали запись разговора о Навальном, где якобы представители Берлина и Варшавы обсуждают связь "отравления" с Белоруссией. Зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа поделился выводами. "Повторяют одно и то же", - заметил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его распоряжении имеется перехваченный разговор, в котором речь велась о российском оппозиционере Алексее Навальном. На белорусском государственном телевидении вечером 4 сентября этот диалог транслировался. Двое мужчин беседовали на английском языке.
Одного из них назвали представителем Германии. Он заявлял, что на войне "всякие методы хороши" и не так уж значимо, подтвердится ли версия с отравлением оппозиционера или нет. Второго назвали представителем Польши. По словам этого человека, Лукашенко - крепкий орешек, а силовики в Белоруссии хорошо организованны и достаточно профессиональны. Ему же принадлежат слова и о том, что Кремлю следует отбить желание "совать нос в дела" Белоруссии.
"Это является наглядным подтверждением того, что провокация с Навальным была вызвана неудачей попытки провокации в Белоруссии. И западные спецслужбы повторяют одно и то же", - считает Алексей Чепа. Его слова приводит РИА "Новости".
Он напомнил, что некоторое время назад в Сирии была похожая ситуация. Россия раз за разом добивалась успеха, а американских военных преследовала череда неудач. И как раз в тот момент мир узнал об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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