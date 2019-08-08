"Повторяющиеся заклинания": В Крыму дали Зеленскому "очевидный ответ" по полуострову

Напомним, ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский снова заговорил о том, что Крым якобы вернется в состав Украины.

"Разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом, - обещал Зеленский. - В дальнейшем истории крымских татар будут только счастливые рассветы".

Однако российский сенатор Сергей Цеков возразил, что это "какие-то повторяющиеся заклинания", которые вообще никак не основываются на реальной оценке ситуации на полуострове.

По словам Цекова, поскольку ничего реального власти Украины не смогут сделать, им остается только заявлять нечто подобное.

"Крымчане помнят период полного разрушения при Украине и видят период полного развития сейчас, - цитирует РИА Новости Цеков. - "Киевские власти не хотят слышать мнение крымчан, так как получат очевидный ответ – Крым законная часть России".

Он добавил, что уже пора Незалежной признать тот неоспоримый факт, что Крым никогда не будет частью Украины.

Nation News напоминает, что Крым стал законной частью России в 2014 году на основании референдума, где местные жители выразили свою волю – войти в состав РФ.