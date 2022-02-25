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"Поворотный момент в истории Европы": Меркель сделала заявление об Украине

25 февраля 2022, 13:45  •  390 • Политика
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление. Оно касается спецоперации России на Украине.
По словам экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, происходящие события "знаменуют серьёзный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны".
"Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания", - заявила она немецкому агентству DPA.
Ангела Меркель сказала об "осуждении" и поддержала возможность остановить негативное развитие событий на Украине путём переговоров.

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