"Поворотный момент в истории Европы": Меркель сделала заявление об Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление. Оно касается спецоперации России на Украине.

По словам экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, происходящие события "знаменуют серьёзный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны".

"Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания", - заявила она немецкому агентству DPA.

Ангела Меркель сказала об "осуждении" и поддержала возможность остановить негативное развитие событий на Украине путём переговоров.